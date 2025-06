River vs. Urawa Reds por Mundial de Clubes: cuándo juegan, TV en vivo y streaming

River Plate buscará escribir un nuevo capítulo en su historia internacional cuando debute en el Mundial de Clubes 2025 ante el Urawa Red Diamonds este martes en el Lumen Field de Seattle. El equipo de Marcelo Gallardo se enfrentará a los campeones de la AFC Champions League 2022 en un duelo que promete ser el inicio perfecto para ambos conjuntos en el Grupo E, donde también figuran Inter de Milán y Monterrey.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Urawa Red Diamonds, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo, además del streaming online.

¿Cuándo juegan River vs. Urawa Red Diamonds por el Mundial de Clubes?

El partido entre River Plate y Urawa Red Diamonds por la primera fecha del Grupo E del Mundial de Clubes se jugará este martes 17 de junio de 2025, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el Lumen Field de Seattle. El encuentro será transmitido en vivo por Telefe y DSports para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de DAZN, Disney+, DGO, Mi Telefe App, Mitelefe.com y Telefe YouTube. El árbitro principal del partido será el alemán Felix Zwayer.

El conjunto millonario llega a este debut tras clasificarse como el mejor equipo elegible en el ranking CONMEBOL de cuatro años, lo que le permitió asegurar su participación en este lucrativo torneo. Los dirigidos por Marcelo Gallardo atraviesan un buen momento deportivo con una forma reciente de seis partidos que incluye cuatro victorias, un empate y una derrota, demostrando la solidez que caracteriza al equipo de Núñez.

La importancia de este partido radica en que Inter Milan parte como favorito para liderar el grupo, por lo que River, Urawa Red Diamonds y Monterrey deberán batallar por la segunda posición clasificatoria. El calendario ha sido favorable para los argentinos, ya que evitarán enfrentar al conjunto italiano hasta la tercera fecha, lo que les permite sumar puntos valiosos en sus primeros dos compromisos.

Un elemento adicional de interés en este encuentro es la presencia de Franco Mastantuono, la joven promesa de River que se unirá al Real Madrid cuando cumpla 18 años en julio. El talentoso enganche tendrá la oportunidad de brillar en el escenario mundial antes de su partida a España, convirtiéndose en una de las principales atracciones del equipo en este torneo.

Por su parte, Urawa Red Diamonds llega a este compromiso tras una pausa en su campaña de la J1 League, donde actualmente ocupa el cuarto puesto con 34 puntos en 21 partidos disputados. Los Red Devils vienen de vencer 2-1 al Yokohama en su último encuentro el 1 de junio, manteniendo así una forma reciente irregular con una victoria, dos empates, una derrota, un empate y otra victoria en sus últimos seis compromisos.

El equipo dirigido por Maciej Skorza es uno de los más exitosos del fútbol japonés, con tres títulos de la AFC Champions League en su palmarés y un récord conjunto de ocho Emperor's Cups conquistadas. Esta será la tercera ocasión en la que el club participe en un Mundial de Clubes, experiencia que podría resultar valiosa para enfrentar a un River con gran tradición internacional pero que busca consolidarse en el ámbito mundial.

El enfrentamiento entre River Plate y Urawa Red Diamonds representa el primer duelo directo entre ambas instituciones en la historia, lo que añade un elemento de incertidumbre e interés adicional al encuentro. Ambos equipos llegan con la presión de obtener un resultado positivo que los coloque en una situación favorable de cara a sus siguientes compromisos en el grupo, especialmente considerando que River enfrentará a Monterrey el 22 de junio y Urawa se medirá ante Inter Milan el 21 de junio.

Formaciones probables de River y Urawa Red Diamonds

Gallardo se encuentra analizando una posible variante en el mediocampo para este debut mundialista. El Muñeco considera que necesitará mayor velocidad en el retroceso debido a la idea futbolística que suele proponer el equipo japonés, por lo que Ignacio Fernández, Maximiliano Meza y Giuliano Galoppo compiten por un lugar en la formación titular. Aunque Nacho Fernández se había ganado el puesto de manera indiscutida, en los últimos partidos mostró cierta irregularidad que coincide con las recuperaciones de Meza y Galoppo.

En el resto de la formación, Gallardo no tiene grandes dudas sobre sus titulares. Gonzalo Montiel regresará al once tras recuperarse de su desgarro, mientras que Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz conformarán la dupla central. En la delantera, la dupla Facundo Colidio y Sebastián Driussi seguirá siendo titular, aunque no atraviesan su mejor racha goleadora. Miguel Borja esperará su oportunidad desde el banco para sumar minutos en el segundo tiempo.

Por el lado de Urawa Red Diamonds, Maciej Skorza tiene definida una formación que combina experiencia y juventud para enfrentar a los argentinos. Ryōma Watanabe será el principal referente ofensivo del equipo japonés, habiendo anotado seis goles en 17 apariciones esta temporada. El delantero contará con el apoyo de Matheus Sávio y Yūsuke Matsuo, quien ha contribuido con tres goles en 20 presentaciones durante la campaña actual.

En el mediocampo, el conjunto nipón apostará por la experiencia de Samuel Gustafson y Marius Høibråten para controlar el ritmo del juego, mientras que Kaito Yasui aportará dinamismo por las bandas. La defensa estará comandada por el experimentado Shūsaku Nishikawa bajo los tres palos, quien cuenta con el respaldo de una línea defensiva sólida formada por Hirokazu Ishihara, Takuya Ogiwara y Danilo Boza.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Franco Mastantuono; Facundo Colidio, Sebastián Driussi.

Urawa Red Diamonds: Shūsaku Nishikawa; Hirokazu Ishihara, Takuya Ogiwara, Samuel Gustafson, Danilo Boza; Marius Høibråten, Takurō Kaneko; Kaito Yasui, Yūsuke Matsuo, Matheus Sávio; Ryōma Watanabe.

River vs. Urawa Red Diamonds: ficha técnica