Ver repechaje Bolivia vs Irak para el Mundial en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Bolivia buscará su gran hazaña futbolística cuando enfrente a Irak este martes en el Estadio BBVA de Monterrey, en la final del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026. El equipo de Óscar Villegas llega con el impulso de haber vencido a Brasil 1-0 en La Paz para asegurar su lugar en esta instancia, y ahora se encuentra a 90 minutos de regresar a una Copa del Mundo después de 32 años de ausencia. Los dirigidos por el técnico boliviano protagonizaron una remontada memorable en las eliminatorias sudamericanas, pasando de sumar apenas 3 puntos en 6 partidos a conseguir el séptimo lugar que les dio acceso al repechaje.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Bolivia e Irak, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Bolivia e Irak?

El partido entre Bolivia e Irak por la final del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 se jugará este martes 31 de marzo de 2026, a partir de las 23:55 horas (hora argentina) en el Estadio BBVA de Monterrey, México. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO.

El conjunto boliviano llega a este partido decisivo tras superar a Surinam por 2-1 en la semifinal del repechaje, completando una racha que los tiene con renovadas esperanzas de clasificar a su cuarta Copa del Mundo. La Verde busca volver al torneo más importante del fútbol mundial después de su última participación en Estados Unidos 1994, donde quedó eliminado en la fase de grupos.

La historia de Bolivia en estas eliminatorias es de película. Después de comenzar con apenas 3 puntos en 6 partidos bajo la dirección de Antonio Carlos Zago, el equipo atravesaba su peor momento con seis derrotas consecutivas y solo había marcado goles en uno de esos encuentros. La llegada de Óscar Villegas como reemplazo transformó completamente al equipo, logrando tres victorias consecutivas antes de caer 6-0 ante Argentina.

Aunque siguió un período de seis partidos sin victorias, Bolivia necesitaba sumar al menos seis puntos en sus últimos tres compromisos para asegurar el séptimo lugar en las eliminatorias sudamericanas. Tras vencer 2-0 a Chile y caer 3-0 ante Colombia, el equipo boliviano enfrentó el desafío más grande: vencer a Brasil, el mismo equipo que los había goleado 5-1 en la primera fecha. Con el Estadio Municipal de El Alto repleto y a más de 4.000 metros de altura, Bolivia consiguió un histórico triunfo 1-0 que les dio el boleto al repechaje. La gran figura de La Verde en esta campaña ha sido Miguel Terceros, el joven volante del Santos que anotó el penal decisivo ante Surinam y se mostró como la principal amenaza ofensiva boliviana durante las eliminatorias.

Por su parte, Irak llega a esta final tras perder la clasificación automática al Mundial por la diferencia de goles más estrecha posible. El equipo dirigido por Graham Arnold terminó empatado en puntos con Arabia Saudita en la última fase de las eliminatorias asiáticas, pero quedó segundo por peor diferencia de goles. Esta situación obligó a los iraquíes a disputar un repechaje ante los Emiratos Árabes Unidos, donde empataron 1-1 en la ida y ganaron 2-1 en la vuelta para avanzar.

A diferencia de Bolivia, Irak no tuvo que jugar una semifinal de repechaje, clasificando directamente a esta final gracias a su mejor ranking FIFA. Sin embargo, el conjunto asiático llega con casi tres meses sin competir oficialmente, ya que su última participación fue en la Copa Árabe en diciembre, donde fueron eliminados en cuartos de final por Argelia. La decisión de Graham Arnold de no disputar amistosos previos a este encuentro tan trascendental sorprendió a muchos, aunque gran parte de esto puede atribuirse al reciente estallido de conflictos regionales en Medio Oriente que complicaron la organización de partidos preparatorios.

Este partido representa una oportunidad histórica para ambos equipos. Bolivia busca su cuarta participación mundialista y la primera desde hace 32 años, mientras que Irak apunta a su segunda Copa del Mundo tras su única presencia en México 1986. El ganador de este encuentro sellará su boleto al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Una estadística preocupante para Irak es que no ha logrado anotar en sus últimos dos compromisos antes de este repechaje, una sequía goleadora que deberá romper si quiere cumplir su sueño mundialista.

Ver Irak vs Bolivia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Irak vs Bolivia se verá por el DSports

Formaciones probables de Irak y Bolivia

El técnico de Bolivia, Óscar Villegas, tiene prácticamente decidido repetir el mismo once titular que venció a Surinam en la semifinal del repechaje. La única preocupación surgió en la última práctica a puertas cerradas, cuando el lateral Diego Medina sufrió una molestia en uno de sus tobillos que lo obligó a trabajar de forma diferenciada. Sin embargo, los reportes médicos son optimistas y se estima que el jugador llegará en condiciones para este compromiso crucial. En caso de no poder ser de la partida, Villegas tiene a Lucas Macazaga como alternativa para cubrir ese sector de la defensa.

Más allá de este percance menor, el resto del equipo se mantendría intacto respecto a la semifinal. La gran esperanza boliviana está depositada en los pies de Miguel Terceros, el joven mediocampista del Santos que marcó de penal ante Surinam y que durante las eliminatorias se consolidó como la principal arma ofensiva de Bolivia. Terceros formará en el mediocampo junto a Ramiro Vaca, mientras que Enzo Monteiro será la referencia de área. En el mediocampo, Héctor Cuéllar, Gabriel Villamíl y Robson Matheus conformarán el centro del campo, aportando equilibrio entre defensa y ataque.

Por el lado de Irak, el técnico Graham Arnold enfrenta una importante baja: el portero y capitán Jalal Hassan está lesionado y se perderá este partido decisivo, quedando impedido de sumar a su centenar de presencias con la selección. Ahmed Basil será el encargado de reemplazarlo bajo los tres palos. La principal duda táctica del entrenador australiano pasa por el esquema ofensivo que utilizará su equipo.

Si Arnold decide incluir a Youssef Amyn en el once inicial, Irak jugaría con tres volantes ofensivos detrás del referente de área Aymen Hussein. Sin embargo, la buena forma de Mohanad Ali podría cambiar los planes, ya que el delantero volvió a encontrar su mejor nivel con la selección y anotó en 3 de los últimos 5 partidos, incluyendo el repechaje ante Emiratos Árabes Unidos.

Si Ali ingresa desde el arranque, el equipo pasaría a jugar con dos puntas. Aymen Hussein, quien marcó tres goles en sus últimos dos compromisos antes de esta fecha, es sin dudas la principal amenaza ofensiva iraquí con 32 tantos en 92 presencias con su selección. El mediocampo asiático estará comandado por jugadores de experiencia europea como Zidane Iqbal, quien milita en el Utrecht de Holanda, y Amir Al-Ammari del Cracovia polaco.

Probable formación de Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca; Enzo Monteiro.

Probable formación de Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein.

Irak vs Bolivia: Ficha técnica