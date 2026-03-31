Viviana Canosa dijo lo que todos pensaban sobre Milei tras el fallo por YPF: "Kicillof"

Viviana Canosa dijo lo que todos pensaban sobre Milei tras el fallo por YPF.

La periodista Viviana Canosa descolocó a sus colegas con un planteo inesperado sobre el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Todo comenzó con una consulta directa de la periodista para evaluar el reciente fallo de la justicia estadounidense a favor de Argentina por YPF. "Yo no soy kicillofista, pero: ¿Milei debiera pedirle disculpas por lo que dijo de Kicillof?", indagó en Carnaval Stream.

Su pregunta desató la inmediata reacción de Alejandro Fantino, quien optó por defender a la gestión libertaria y apuntó contra las críticas de la mesa. "Yo pensé que hoy arrancábamos el programa con ustedes tres pidiendo disculpas al aire. Porque yo estuve acá el lunes pasado y lo rompieron a Javier por su alineamiento y en la semana a ustedes los escuché criticando", retrucó el periodista.

Viviana Canosa dijo lo que todos pensaban sobre Milei tras el fallo por YPF.

La furia de Jorge Rial

La férrea defensa del rumbo exterior encendió la ira de Jorge Rial. El periodista ratificó su absoluto rechazo a la postura global de la Casa Rosada. "Yo lo sigo rompiendo. Votamos a favor de la esclavitud, muchachos", sentenció. Ante esta fuerte acusación, su interlocutor intentó justificar los movimientos diplomáticos en los tribunales extranjeros. "¿Vos qué querías? ¿Que perdiéramos el juicio?", consultó con evidente malestar.

La respuesta del líder del ciclo fue lapidaria. "Fanta, seguí chupándole la pija a Trump", disparó sin filtros. En ese instante de máxima tensión, la figura femenina del panel intentó mediar con una duda sobre el sistema legal norteamericano: "¿Pero la Justicia no es independiente en Estados Unidos?".