Sufre Italia porque se le cayó la última esperanza para ir al Mundial 2026

En medio de la tensión geopolítica con Estados Unidos, el entrenador de Irán aseguró que su selección dirá presente en el Mundial 2026. La declaración llega en medio del conflicto de su país con Donald Trump, y refuerza la expectativa en torno a la participación del combinado asiático en una Copa del Mundo marcada por factores que exceden lo deportivo y de esta forma le cierra la puerta a Italia para el próximo Mundial 2026.

El seleccionado de Irán estará en el Mundial 2026. Así lo confirmó su entrenador, Amir Ghalenoei, en las últimas horas, a la Agencia de Noticias de la República Islámica, en medio de un escenario internacional complejo por el conflicto con Estados Unidos, uno de los países organizadores del torneo junto a Canadá y México. En sus declaraciones, el técnico de Irán dejó en claro que el grupo está enfocado en lo futbolístico y en la preparación para el Mundial 2026. El entrenador remarcó que los jugadores mantienen la concentración en el objetivo deportivo, más allá del contexto internacional, y que la intención es representar al país de la mejor manera en la cita mundialista.

Desde el entorno del combinado asiático remarcaron además que, más allá de las tensiones diplomáticas, el objetivo es competir con normalidad en la próxima Copa del Mundo.

El conflicto con Estados Unidos y su impacto en el fútbol

La relación entre Irán y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados, luego de que ambos países no llegaran a un acuerdo para la paz, lo que inevitablemente generó interrogantes sobre cómo podría afectar al desarrollo del Mundial 2026. El hecho de que Estados Unidos sea una de las sedes principales del torneo alimentó las dudas sobre posibles restricciones, logística y condiciones de participación para el seleccionado iraní.

Sin embargo, el entrenador del equipo fue contundente al descartar cualquier escenario de ausencia. Su mensaje apuntó a separar el plano político del deportivo, al menos en lo que respecta a la presencia de Irán en la competencia.

El encuentro de Infantino con el plantel de Irán

El pasado 2 de abril, tras la derrota con Nigeria por 2-1 el viernes, Irán volvió a jugar este martes contra Costa Rica y goleó por 5-0 ante la atenta mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que reconoció que mantuvo un encuentro con los “Los príncipes de Persia”. Como resultado de esta reunión en Antalya, Turquía, el suizo confirmó la participación del equipo de Amir Ghalenoei en la cita máxima y se mostró esperanzado con que las cosas sigan en buen rumbo.

“Irán estará en la Copa del Mundo. Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento. Vi al equipo, hablé con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien”, afirmó Infantino en declaraciones tomadas por Agencia EFE. No obstante, no todas son buenas noticias, puesto que el mandamás de la FIFA advirtió que no hay planes de cambiar las locaciones de los encuentros. “Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”, añadió el directivo con respecto al pedido de Irán de jugar en suelo mexicano. Cabe mencionar que el seleccionado iraní tiene sus tres compromisos del Grupo G en Estados Unidos, con los cruces con Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y el otro contra Egipto en Seattle, además de que planeaba hacer base en Tucson, Arizona.

El Boicot que había preparado Irán

La FFIRI (Federación Iraní de Fútbol) ya había confirmado que el Seleccionado participaría en el Mundial 2026 el pasado 19 de marzo, aclarando que boicotearía Estados Unidos, decisión que puso en suspenso la participación del seleccionado. Sin embargo, finalmente esa opción fue desechada por Irán.

La decisión de Irán introducía un elemento inédito a falta de dos meses para el comienzo del Mundial. Si bien el seleccionado participaría en la competencia, había dejado en claro que no tendría vínculos deportivos en territorio estadounidense, algo que se modificó luego de que Infantino se reuniera con el plantel y le confirmara que contaría con la seguridad posible.