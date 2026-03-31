Ver Suecia vs Polonia por el repechaje al Mundial 2026 en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Suecia buscará escribir un nuevo capítulo en su historia mundialista cuando reciba a Polonia este martes, en la final del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. El equipo de Graham Potter llega inspirado tras la brillante actuación de Viktor Gyökeres, quien anotó un hat-trick en la victoria 3-1 ante Ucrania en semifinales, y ahora los suecos buscarán una dulce revancha tras la dolorosa derrota 2-0 que sufrieron ante los polacos en el repechaje para Qatar 2022.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Suecia y Polonia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Suecia y Polonia?

El partido entre Suecia y Polonia por la final del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 se jugará este martes 31 de marzo de 2026, a partir de las 15:45 horas (hora argentina) en el Strawberry Arena de Solna. El encuentro será transmitido en vivo exclusivamente vía streaming a través de Disney+ Premium.

El conjunto escandinavo llega a este duelo decisivo con la moral por las nubes tras su convincente victoria por 3-1 ante Ucrania en la semifinal del repechaje, partido que se disputó en cancha neutral en España. La gran figura de aquel encuentro fue el delantero del Arsenal Viktor Gyökeres, quien marcó un triplete y se erigió como el héroe de la Blagult al poner a su selección a solo un paso del Mundial. El camino de Suecia hacia esta final no fue nada sencillo. Durante la fase de grupos del Grupo B, los dirigidos por Graham Potter atravesaron un momento desastroso: no consiguieron ninguna victoria, anotaron apenas cuatro goles y recibieron 12 en contra. Sin embargo, lograron acceder al repechaje por la vía alternativa de la UEFA Nations League, tras haber ganado su grupo en la tercera división de esa competición la temporada pasada.

De clasificar al Mundial, Suecia integraría el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez, en lo que sería su 13° participación en una Copa del Mundo. Pero más allá del boleto a Norteamérica, los nórdicos tienen una motivación extra: vengarse de la dolorosa eliminación sufrida en 2022, cuando Polonia los venció 2-0 en Chorzow con goles de Robert Lewandowski y Piotr Zieliński, arrebatándoles el pasaje a Qatar. Por su parte, Polonia llega a esta final tras una emocionante remontada ante Albania en la semifinal. Los Águilas iban perdiendo pero dieron vuelta el resultado en la última media hora del partido gracias a los goles de Robert Lewandowski y Piotr Zieliński, los mismos protagonistas que marcaron en el repechaje de 2022, para imponerse 2-1 ante su público en un partido clave.

El equipo dirigido por Jan Urban atraviesa un excelente momento. El técnico polaco está invicto en sus siete partidos al frente del equipo y ha logrado reunificar al plantel tras el conflicto que existió entre el anterior entrenador Michal Probierz y la leyenda Lewandowski. En la fase de grupos, Polonia tuvo un desempeño muy sólido: ganó cinco partidos y empató dos veces ante Países Bajos en el Grupo G, quedando apenas a tres puntos del primer lugar que terminó ocupando la selección naranja. Ahora buscan su tercer Mundial consecutivo. Sin embargo, la historia no favorece a los visitantes cuando se enfrentan en territorio sueco. Polonia no consigue una victoria en Suecia desde hace 76 años, y en sus últimas tres visitas al Strawberry Arena de Solna cosecharon derrotas por 2-0 en 1999, 3-0 en 2003 y 3-1 en 2004. Este dato histórico alimenta las esperanzas del conjunto local de dar vuelta la página y vengarse de lo ocurrido hace cuatro años.

Ver Suecia vs Polonia por Tv en vivo

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por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Suecia vs Polonia se verá por el Disney +

Formaciones probables de Suecia y Polonia

El técnico de Suecia, Graham Potter, deberá afrontar este encuentro decisivo con varias bajas importantes. Los lesionados Alexander Isak, Emil Krafth y Dejan Kulusevski ya estaban descartados desde antes de la semifinal, y ahora se les suma el imponente defensor central Isak Hien, quien sufrió una lesión durante el partido ante Ucrania. Además, el lateral izquierdo Gabriel Gudmundsson también tuvo que abandonar el campo en aquel encuentro y es duda para este compromiso, por lo que Daniel Svensson del Borussia Dortmund está en lista de espera para reemplazarlo si fuera necesario.

En el ataque, no hay dudas sobre quién liderará la ofensiva sueca. Viktor Gyökeres viene de anotar su primer hat-trick con la selección y será el referente de área del conjunto escandinavo. El delantero del Arsenal había pasado en blanco en toda la fase de clasificación para el Mundial 2026 hasta que explotó en el momento justo ante Ucrania, demostrando su calidad cuando más se lo necesitaba. Lo acompañarán Anthony Elanga y Benjamin Nygren en el frente de ataque.

Del lado de Polonia, el entrenador Jan Urban cuenta con una excelente noticia: el retorno de Nicola Zalewski, quien debió cumplir una fecha de suspensión en la semifinal ante Albania y ahora está disponible para esta final. El mediocampista del Atalanta es una pieza clave en el esquema del técnico polaco y su regreso podría significar que Filip Rózga, juvenil de 19 años del Sturm Graz, pierda su lugar en el once inicial pese a haber tenido un buen desempeño como suplente en el partido anterior.

Como siempre, el capitán Robert Lewandowski será el gran referente del equipo visitante. El delantero del Barcelona es el máximo goleador histórico de Polonia con 89 tantos y también el jugador con más partidos disputados con la camiseta nacional. A sus 37 años, sigue siendo el hombre más peligroso de las Águilas. En el mediocampo, Piotr Zieliński del Inter de Milán aportará su experiencia y visión de juego, mientras que la nueva generación polaca estará representada por jóvenes talentos como Oskar Pietuszewski, una joya de apenas 17 años que milita en el Porto y que ha recibido elogios de toda Europa por sus actuaciones recientes.

Probable formación de Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindelöf; Herman Johansson, Jesper Karlström, Yasin Ayari, Daniel Svensson; Anthony Elanga, Benjamin Nygren; Viktor Gyökeres.

Probable formación de Polonia: Kamil Grabara; Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior; Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś; Sebastian Szymański, Nicola Zalewski; Robert Lewandowski.

Suecia vs Polonia: Ficha técnica