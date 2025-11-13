La queja del DT de Italia sobre las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026: "Tristeza"

La insólita queja del DT de Italia, Gennaro Gattuso, sobre las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y canadá.

La polémica por el método de clasificación al Mundial 2026 volvió a instalarse esta semana, con un protagonista europeo y en plena fecha FIFA . El entrenador de la selección de Italia, Gennaro Gattuso, repudió la forma en que los países de Europa deben jugar para acceder a la Copa del Mundo y, a la vez, cuestionó la cantidad de boletos que se le da a los Sudamericanos.

A un día de visitar a Moldavia por las Eliminatorias de Europa y mientras se encuentra en zona de play-offs, el histórico exjugador del Milan expresó su enojo por el actual sistema de clasificación. “No es justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y el séptimo juegue el repechaje, mientras acá los grupos son tan cerrados”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

En el mismo sentido, Gattuso, que intenta llevar a Italia a un Mundial tras dos ediciones consecutivas de quedarse afuera, agregó al respecto: “Ver al grupo con seis equipos clasificados directamente para el Mundial me produce cierta tristeza; esa es la decepción, no la repesca”.

Más allá de la queja de el exmediocampista central, cabe recordar que el continente europeo cuenta con 16 tickets para el Mundial, la federación con más clasificados entre todos los continentes. Tras no haber clasificado a Rusia 2018 y Qatar 2022, el seleccionado "Azzurro"se encuentra complicado para viajar de forma directa al Mundial, ya que se ubica segundo por detrás de Noruega, sorpresa del grupo e invicto. Si no supera al equipo de Erling Haaland en la última fecha, tras visitar a Moldavia, todo indica que deberá volver a jugar el repechaje, al igual que en la pasada edición.

La selección italiana es la segunda con más Copas del mundo, junto con Alemania (4), solo por debajo de Brasil, que tiene 5. Previo a afuera de las dos últimas ediciones mundialistas, tanto en Sudáfrica 2010 como Brasil 2014, el equipo italiano no pudo superar la primera fase, por lo que viene arrastrando duros golpes para lo que es su historia.