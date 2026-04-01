Qué pasa si Bolivia gana, empata o pierde hoy vs. Irak en el repechaje del Mundial 2026

Bolivia se juega todo ante Irak: qué pasa si gana, empata o pierde rumbo al Mundial 2026.

Bolivia afronta este jueves un partido decisivo frente a Irak en el repechaje rumbo al Mundial 2026, en el estadio BBVA de México. El resultado será determinante para sus aspiraciones de clasificación, en un escenario en el que cada detalle cuenta. A continuación, los posibles escenarios según gane, empate o pierda.

El conjunto sudamericano llega a este cruce con la presión de saber que no hay margen de error. El repechaje representa la última oportunidad para seguir en carrera hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, en un camino que ha sido irregular pero que todavía ofrece una puerta abierta. Del otro lado aparece Irak, un rival que también apuesta todo a este encuentro.

Qué pasa si Bolivia gana

Si Bolivia logra imponerse ante Irak, dará un paso fundamental e histórico, ya que clasificará al Mundial 2026 y volverá a una Copa del Mundo tras 32 años. Además, el conjunto del Altiplano integraría el Grupo I junto a Francia, Noruega y Senegal. El seleccionado asiático, por su parte, busca volver a un Mundial por primera vez desde 1986 y llegó a esta instancia tras superar a Emiratos Árabes Unidos.

Qué pasa si Bolivia empata

Si el encuentro termina igualado en los 90 minutos, se disputará un tiempo suplementario dividido en dos partes de 15 minutos. Si persiste la igualdad, el clasificado se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Qué pasa si Bolivia pierde

Una derrota ante Irak sería un golpe duro para Bolivia, ya que significará la no clasificación al Mundial 2026. En ese escenario, el seleccionado quedaría sin chances de acceder al Mundial 2026, cerrando un ciclo con más dudas que certezas. La caída implicaría, además, la necesidad de replantear el proyecto deportivo de cara a futuras competencias.

Un duelo de estilos y necesidades

El enfrentamiento entre Bolivia e Irak no solo define una clasificación, sino que también expone dos realidades futbolísticas distintas. Bolivia apuesta a su intensidad y a aprovechar sus momentos en el partido, mientras que Irak suele destacarse por su disciplina táctica y orden defensivo.

Este contraste puede generar un duelo atractivo, donde la clave estará en quién logre imponer su estilo y capitalizar las oportunidades.

Cómo llega Irak

Irak accedió directamente a la final del repechaje gracias a su mejor posición en el ranking FIFA. En las eliminatorias asiáticas avanzó hasta la quinta ronda, donde venció a Emiratos Árabes Unidos en el global y aseguró su lugar en esta instancia decisiva.

Los denominados “Leones de Mesopotamia” también persiguen un hito histórico, ya que solo participaron una vez en una Copa del Mundo, en México 1986, donde no lograron superar la fase de grupos.

Por dónde ver Bolivia vs. Irak

El encuentro entre Bolivia e Irak se disputará a las 00 (hora argentina) y podrá verse en vivo a través de DSports.

Posibles formaciones

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.