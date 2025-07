La guerra ciclista contra los motores ocultos pasa a la clandestinidad

Vista general de los ciclistas en acción durante la etapa 17 del Tour de France

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha intensificado su lucha contra el "dopaje" mecánico, empleando métodos basados en la inteligencia para combatir las supuestas trampas cada vez más sofisticadas en el ciclismo profesional.

Antes, los inspectores se basaban en radiografías aleatorias y escáneres magnéticos para descubrir a los infractores.

Ahora, la UCI está tomando prestadas tácticas de las fuerzas del orden -uso de fuentes confidenciales, elaboración de perfiles de riesgo y seguimiento en tiempo real de los cambios en las bicicletas- para perseguir lo que los funcionarios denominan una carrera armamentística tecnológica.

El dopaje mecánico (ciclistas que usan motores ocultos) llamó la atención por primera vez en 2010 y llevó a la sanción de seis años de la belga Femke van den Driessche, tras descubrirse un motor controlado por bluetooth en el tubo de su sillín en una prueba de ciclocross.

Desde entonces, la UCI ha ampliado su arsenal de detección, empleando ahora controles diarios de hasta 60 bicicletas durante el Tour de Francia.

Todas las bicicletas han pasado los controles desde que el Tour comenzó en Lille el 5 de julio.

"Tenemos la capacidad (...) de ir más allá con nuestros exámenes, ya sea un desmontaje parcial de la bicicleta para examinar determinados componentes, actuar sobre las sospechas, actuar sobre la información que tenemos", dijo el miércoles a Reuters Nick Raudenski, responsable de la lucha contra el fraude tecnológico de la UCI.

Raudenski, exinvestigador criminal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, asumió el cargo en mayo del año pasado e inmediatamente impulsó un nuevo enfoque.

"Los controles de bicicletas, algo que siempre he equiparado en todas las ocasiones en las que he dado discursos o impartido formación, es como lanzar el anzuelo en el medio de un lago intentando pescar", dijo.

"Hay que tener una estrategia, estar informado sobre cómo pescar, a qué hora del día, qué tipo de peces y dónde puedes pescar"

PENSAR COMO UN DEFRAUDADOR

Parte de esa estrategia consiste en pensar como los tramposos.

"Mi idea es ponerme en la piel de un defraudador. ¿Cómo lo haría y cómo me saldría con la mía? Y eso forma parte de mi formación como investigador criminal, intentar pensar no en lo que sabemos, sino en lo que no sabemos", dijo.

El reto es la innovación incesante.

"Es una especie de carrera armamentística tecnológica. Los componentes son cada vez más ligeros, más pequeños. Más fáciles de ocultar, lo que dificulta su detección", explica Raudenski.

"Por eso, intentar adelantarse a lo que es potencialmente posible es siempre un reto".

Para Raudenski, la misión está clara: que los aficionados sigan creyendo en este deporte.

"La gente sigue necesitando creer, al menos desde el punto de vista del fraude tecnológico, que no estén subiendo una etapa como ayer, y la gente piense inmediatamente: 'oh, bueno, deben tener un motor'", dijo.

(Reportaje de Julien Pretot; Edición de Christian Radnedge)