Mónaco y Manchester City se encuentran en la fecha 2

Mónaco recibe el próximo miércoles 1 de octubre a Manchester City por la fecha 2 de la Champions, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Stade Louis II.
Así llegan Mónaco y Manchester City
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Champions
Mónaco cayó 1 a 4 ante Club Brugge en el Jan Breydel.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions
Manchester City llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Napoli.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2016 - 2017, y Mónaco fue el ganador por 3 a 1.
Horario Mónaco y Manchester City, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas