El nuevo Julián Álvarez: Pep Guardiola "llamó 3 veces" a una joya argentina

Revelan que Pep Guardiola "llamó tres veces" a una joya del fútbol argentino para llevarla a Manchester City, tal y como sucedió con Julián Álvarez. Los detalles de la negociación con una fortuna de por medio.

Uno de los mejores proyectos de la Selección Argentina podría seguir el camino de Julián Álvarez y recalar en Manchester City (Inglaterra) en breve. De hecho, desde la dirigencia del club al que pertenece actualmente revelaron que "Pep Guardiola lo llamó tres veces" para tentarlo para emigrar a uno de los equipos más poderosos de Europa en la actualidad.

El protagonista de esta situación es nada menos que Máximo Perrone, mediocampista central de Vélez de 20 años, 1.78 metro y 65 kilos. A tono con el interés que mostraron varias instituciones del Viejo Continente por él, Sergio Rapisarda, el presidente del "Fortín", reveló que el entrenador catalán está muy interesado en el joven y se lo quiere llevar ya.

Perrone, la nueva joya argentina de Vélez que quiere Guardiola para Manchester City

En las entrevistas con TyC Sports y con el sitio partidario Vélez670, el mandamás de la entidad de Liniers declaró: "He hablado con la gente del City porque ya tenemos un antecedente". Furioso, el máximo directivo protestó porque los ingleses "se manejan de esa manera: estuvieron persuadiendo al chico constantemente...".

Enemistado con el City por la experiencia con Benjamín Garré en 2015, cuando se marchó a "Los Ciudadanos" por la patria potestad, Rapisarda intentó ponerse firme y reconoció: "Hicieron una oferta que no nos sedujo. Es un jugador de un calibre importante. Pero el chico se quiere ir, no es fácil... Lo llamó tres veces el técnico del City". "Lo persuadió también (Javier) Mascherano (su entrenador en la Sub 20), cosas que no me gustan", disparó. Por último, casi resignado porque la cláusula de rescisión es de "apenas" ocho millones de euros brutos, el presidente de Vélez admitió que "Perrone quiere ir: le encanta ese técnico y ese club".

Perrone y Messi, en un entrenamiento de la Selección Argentina en Ezeiza.

Cómo juega Máximo Perrone, la joya de Vélez que quiere Pep Guardiola en Manchester City

Convocado a la Sub-20 para disputar el Sudamericano de Colombia entre el 19 de enero y el 12 de febrero de 2023, Máximo es un volante central con buen pase, criterio para jugar la pelota, panorama y llegada al área rival. Hasta el momento, desde su debut en la Primera División en marzo de 2022 disputó apenas 33 partidos oficiales, con 3 goles y 2 asistencias. Ya fue sparring de la Mayor y hasta conoció a Lionel Messi en el predio que la AFA tiene en Ezeiza.