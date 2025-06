La guerra en Gaza me duele profundamente, dice Guardiola

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - FA Cup - Cuartos de final - AFC Bournemouth vs Manchester City - Vitality Stadium, Bournemouth, Reino Unido - 30 de marzo de 2025. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, camina sobre el terreno de juego antes del partido

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, recibió el lunes el doctorado honoris causa de la Universidad de Manchester y aprovechó su discurso de aceptación para referirse a la guerra de Gaza.

La guerra estalló después de que milicianos de Hamás tomaran 251 rehenes y mataran a 1.200 personas, la mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre de 2023. La campaña militar de Israel ha matado desde entonces a más de 54.000 palestinos, la mayoría civiles, según las autoridades sanitarias de Gaza.

"Es muy doloroso lo que vemos en Gaza. Me duele profundamente", dijo Guardiola. "No se trata de ideología. No se trata de si yo tengo razón o tú estás equivocado. Se trata solo del amor a la vida, del cuidado del prójimo".

"A lo mejor pensamos que vemos a niños y niñas de cuatro años asesinados por bombas o asesinados en el hospital porque ya no lo es. No es asunto nuestro".

"Pero cuidado. Los próximos niños de cuatro o cinco años serán los nuestros. Lo siento, pero veo a mis hijos, María, Marius y Valentina. Cuando veo cada mañana desde que empezó la pesadilla a los niños de Gaza y tengo mucho miedo".

Guardiola fue reconocido por su contribución a la ciudad, incluida la de guiar a su equipo a seis títulos de la Premier League en nueve años con el club, junto con su labor caritativa a través de su Fundación Guardiola Sala.

El rector de la Universidad, Nazir Afzal, hizo entrega del título honorífico al español de 54 años en el Whitworth Hall.

Con información de Reuters