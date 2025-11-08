Manchester United vs Tottenham por Premier League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Manchester United buscará cortar una racha histórica negativa cuando visite al Tottenham Hotspur del Cuti Romero este sábado en el norte de Londres, en un duelo clave de la Premier League. Los Red Devils, dirigidos por Ruben Amorim, llegan con la difícil misión de vencer a los Spurs por primera vez en siete enfrentamientos consecutivos, mientras que ambos equipos se encuentran empatados en puntos y dentro de las distancias del top 3 de la tabla, en una pelea cerrada por las posiciones de Champions League.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Manchester United y Tottenham, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Manchester United y Tottenham?

El partido entre Manchester United y Tottenham por la Premier League se jugará este sábado 8 de noviembre de 2025, a partir de las 09:30 horas (hora argentina) en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Samuel Barrott.

El conjunto de Old Trafford llega a este encuentro ubicado en la octava posición de la tabla de la Premier League, empatado en puntos con el Tottenham y con el Chelsea, pero por debajo de ambos por diferencia de goles. Los dirigidos por Ruben Amorim han mostrado una clara mejoría en su rendimiento tras un inicio turbulento de temporada, logrando encadenar buenos resultados que los mantienen en la pelea por puestos de clasificación europea.

El Manchester United viene de empatar 2-2 con el Nottingham Forest en su último compromiso liguero, un partido en el que los Red Devils dejaron escapar la victoria tras ponerse 1-0 arriba al descanso. Morgan Gibbs-White y Nicolo Savona dieron vuelta el marcador en apenas tres minutos de la segunda mitad, pero Amad Diallo rescató un punto con un soberbio voleo a nueve minutos del final. Los de Amorim llevan cuatro partidos consecutivos anotando dos o más goles, una racha que no lograban desde principios de 2024.

El técnico portugués, quien fue nominado al premio de Manager del Mes de octubre, ha destacado que sus jugadores están "dando todo" y tienen "potencial para hacer mejor las cosas" en su búsqueda por escalar posiciones en la tabla. Amorim también ha enfatizado la necesidad de mantener altos niveles de energía después de notar una baja en el rendimiento ante Forest. El Manchester United buscará alcanzar cinco partidos sin perder por primera vez desde enero/febrero de 2024, período en el que también fue la última vez que anotaron al menos dos goles en cinco encuentros seguidos.

Por su parte, el Tottenham se encuentra en la sexta posición de la Premier League con la misma cantidad de puntos que su rival de este sábado, ubicándose a solo un punto del Liverpool que ocupa el tercer lugar. Los Spurs de Thomas Frank han mostrado un rendimiento irregular, alternando buenos y malos resultados, lo que ha generado la preocupación de su afición que clama por consistencia.

El equipo londinense viene de una contundente victoria por 4-0 ante el Copenhagen en la Champions League, un triunfo que resultó especialmente llamativo porque los Spurs lo consiguieron con diez hombres tras la expulsión de Brennan Johnson en la segunda mitad. La gran figura de la noche fue Micky van de Ven, quien anotó un espectacular gol candidato al premio de la temporada al recorrer todo el campo con el balón en los pies antes de definir. Sin embargo, el Tottenham arrastra un preocupante récord como local en 2025: ningún equipo ha perdido más partidos en casa que los Spurs en la Premier League este año calendario, con nueve derrotas en su propio estadio.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Tottenham, que no pierde ante el Manchester United en sus últimos siete enfrentamientos en todas las competiciones, con dos empates y cinco victorias, incluyendo las últimas cuatro de forma consecutiva. Los Spurs buscan ganar tres partidos consecutivos de liga contra los Red Devils por primera vez desde la temporada 1959-60. El último equipo en vencer cinco veces seguidas al Manchester United fue el Liverpool entre 2000 y 2002. Este será el primer enfrentamiento entre ambos desde la final de la Europa League en mayo pasado, cuando el Tottenham se impuso 1-0 en Bilbao con gol de Brennan Johnson.

Formaciones probables de Tottenham y Manchester United

El técnico del Tottenham, Thomas Frank, tendrá varias ausencias importantes para afrontar este compromiso. Los Spurs no podrán contar con James Maddison, Dejan Kulusevski y Radu Dragusin por lesiones en la rodilla, mientras que Dominic Solanke y Yves Bissouma están descartados por problemas en el tobillo. Tampoco estarán disponibles Ben Davies y Kota Takai por molestias en el muslo, ni Archie Gray por una lesión en la pantorrilla. Además, Lucas Bergvall deberá seguir el protocolo de conmoción cerebral y no estará en el partido del sábado.

Mohammed Kudus es duda tras perderse el partido de mitad de semana ante Copenhagen por un golpe. Si el ghaneño no llega en condiciones, Brennan Johnson podría ocupar su lugar en la banda derecha, mientras que Xavi Simons y Wilson Odobert competirían por un puesto en el ala izquierda. En el ataque, Richarlison seguirá presionando a Randal Kolo Muani por la titularidad, mientras que Joao Palhinha y Djed Spence esperan regresar al once inicial, con este último como posible reemplazo de Destiny Udogie en el lateral izquierdo.

Por el lado del Manchester United, Ruben Amorim cuenta prácticamente con toda su plantilla disponible. La única baja del equipo es Lisandro Martínez, quien ha estado fuera de acción desde febrero por una grave lesión de rodilla. Aunque el defensor argentino ya ha regresado a los entrenamientos, el técnico portugués podría decidir postergar su regreso al primer equipo hasta después del parón internacional para no arriesgar una recaída.

Harry Maguire estuvo en condiciones de volver al banco de suplentes en el empate ante Nottingham Forest, y Amorim evaluará si devolverle la titularidad o mantener a Leny Yoro junto a Matthijs de Ligt y Luke Shaw en la línea de tres defensores centrales. En el mediocampo, Bruno Fernandes formará dupla con Casemiro o Manuel Ugarte, siendo el brasileño la opción más probable. El capitán de los Red Devils busca asistir en tres partidos consecutivos como visitante por primera vez desde noviembre de 2020, después de haber dado pases de gol contra Forest y Liverpool. En el ataque, Bryan Mbeumo liderará la ofensiva junto a Matheus Cunha y Benjamin Sesko, con el camerunés teniendo un buen registro ante los Spurs: solo contra Brighton y Southampton ha marcado más goles en Premier League que contra el Tottenham.

Probable formación de Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian "Cuti" Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha, Pape Matar Sarr; Mohammed Kudus, Richarlison, Xavi Simons.

Probable formación de Manchester United: Bart Lammens; Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Diogo Dalot; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko.

Tottenham vs Manchester United: Ficha técnica