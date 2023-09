Filtran un escándalo con Lisandro Martínez en el vestuario del Manchester

La noticia fue confirmada por varios medios europeos. Según sostienen hubo una feroz pelea entre dos jugadores y el argentino estuvo involucrado.

El clima en el vestuario del Manchester United está muy complicado luego de la catastrófica derrota que sufrió ante el Brighton el último fin de semana por Premier League. Desde hace un tiempo los números no están del lado del conjunto Red, pero hay temor en el equipo por el inicio en el de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Según varios periodistas que publicaron la información, el capitán Bruno Fernandes "confrontó con su compañero Scott McTominay tras la tercera derrota del United en cuatro partidos. Por su parte, los centrales Lisandro Martínez y Victor Lindelof también se pelearon entre ellos tras una pésima actuación defensiva”. La situación, por otro lado, tiene que ver con un golpe entre los dos defensores centrales y, ahora, se espera que el rival Bayern Munich trate de aprovechar la situación.

El tema fue uno de los más hablados en este último tiempo, pero desde el Manchester United negaron todo tipo de pelea en los vestuarios. Aunque los ánimos del plantel no son los mejores. Hasta el momento, y luego de caer ante Brighton, Arsenal y Tottenham, se ubican en la 13ª posición de la Premier League y su próximo duelo será muy complicado. Más allá de toda la situación, lo cierto es que ahora tiene partidos complicados por la Premier League.

Weverton, arquero de Palmeiras, admitió su déficit en los penales aunque advirtió a Boca: "Voy a agarrar uno"

El experimentado guardavalla, que también brilló en Corinthians y Athletico Paranaense, aseguró que "no hay nada que hacer más que trabajar y prepararte" para mejorar en los disparos desde los once metros. Además, recalcó que "en ese momento son sentimientos", aunque avisó: "Yo estoy tranquilo. Soy un tipo que cree mucho en Dios, pero no creo que Dios vaya a hacer nunca mi parte. Mi parte es trabajar, entrenarme, estudiar al rival, pero llegará un momento en que me bendecirá y voy a agarrar uno. De eso no tengo ninguna duda".

Acerca del contraste con Romero en esta cuestión específica durante los encuentros, el ex Botafogo se sinceró: "Depende de mí no meterme demasiado en esta ola...". Por último, sin demasiadas vueltas, sentenció sobre los casi cuatro años que acumula sin detener una pena máxima en el tiempo regular: "Como deportista no puedo pensar en que todos tengan razón. Tengo que trabajar y creer que algún día atajaré un penal".

Los números de Weverton en Palmeiras