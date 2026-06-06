Lukaku suma más minutos en goleada de Bélgica 5-0 sobre Túnez en último amistoso previo al Mundial

El belga Dodi Lukebakio celebra el cuarto gol ante Túnez

El delantero Romelu Lukaku continuó su regreso a la selección ‌belga al ‌salir del banco para jugar 25 minutos en la victoria 5-0 sobre Túnez el sábado, en el último partido de preparación para ambos equipos antes de partir ​hacia Estados Unidos ⁠para el Mundial.

Leandro Trossard, Charles ‌De Ketelaere, Kevin De ⁠Bruyne, Dodi Lukebakio y ⁠Nicolas Raskin marcaron los goles, mientras que Lukaku dio una asistencia, en ⁠su segunda aparición internacional en ​un año tras haber ‌marcado contra Croacia ‌en su regreso el martes.

Lukaku no ⁠había sido titular en ningún partido del Napoli en la Serie A esta temporada.

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El buen ​estado de ‌forma del extremo Jeremy Doku, que estuvo magnífico por la banda izquierda, puso de manifiesto por qué puede ser ⁠una de las estrellas del Mundial. Dos jugadas lideradas por el delantero terminaron en goles de sus compañeros.

El centrocampista tunecino Ismael Gharbi recibió una segunda tarjeta amarilla en el minuto ‌62 por una entrada a Doku, lo que demuestra la dificultad que tuvieron los norteafricanos para contener al extremo.

Bélgica debuta en el Grupo ‌G del Mundial el 15 de junio contra Egipto en Seattle. También se ‌enfrentará a ⁠Irán y Nueva Zelanda.

Túnez está en el Grupo F ​y chocará con Suecia, Japón y Países Bajos.

Con información de Reuters