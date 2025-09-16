Los Pumas: La gran noticia para enfrentar a Sudáfrica y soñar con el Rugby Championship

Los Pumas festejan: el gran regreso que tendrá Contepomi para enfrentar a Sudáfrica en las dos fechas finales del Rugby Championship.

Los Pumas se llevaron de Australia una gran victoria y, de cara al futuro en el Rugby Championship, tienen otro motivo para sonreir. El seleccionado argentino confirmó que Tomás Albornoz, figura clave durante el 2024, se sumará al plantel para los duelos ante Sudáfrica, luego de haberse recuperado de una lesión.

A través de un comunicado oficial, Los Pumas informaron que Albornoz estará en la próxima convocatoria de Felipe Contepomi ante los Springbocks, después de haberse recuperado totalmente de una luxación traumática del quinto dedo de su mano izquierda ante All Blacks, el pasado 16 de agosto.

El regreso del tucumano, que se desempeña en Italia, se dará en reemplazo de Nicolás Roger, el 10 quien había ocupado su lugar en la gira por Australia. Además, otro cambio que habrá es entre los hookers, ya que Leonel Oviedo ocupará el lugar del lesionado Ignacio Calles.

Cabe recordar que el conjunto argentino contará con algunos días de descanso y luego viajará a Sudáfrica, en vistas para el primer Test Match contra los bicampeones del mundo, que será el 27 de este mes. Luego, Argentina recirá a los Bocks, por la última fecha del Rugby Championship, el 4 de octubre en Londres, donde hará de local.

Con la incorporación de Albornoz, el coach vuelve a tener a todos los jugadores indispensables a su disposición y, sobre todo, entre los backs, lo que dará mayor repertorio para pensar la formación ante los poderosos sudafricanos, que vienen de cosechar una derrota y una victoria contra Nueva Zelanda.

Qué necesitan Los Pumas para salir campoenes del Rugby Championship

Luego del gran triufo 28-26 ante los oceánicos, Los Pumas se ubican en el último puesto con nueve puntos, a dos unidades del líder Australia, pero con chances de ganar el Rugby Championship, situación que nunca pudieron alcanzar desde que ingresaron a la competencia.

Como los All Blacks y Sudáfrica tienen 10 puntos, Argentina deberá ganar en Durban y en Twickenham para tener chances matemáticas e, idealmente, llevarse triunfos con punto bonus ofensivo (tres tries más que tu rival).

Además, también deberán aguardar resultados, ya que, aún ganando 10 puntos por dos triunfos ante Sudáfrica, si Nueva Zelanda o Australia ganan los dos partidos, no les alcanzará para levantar el trofeo. Es decir, el mejor panorama sería que Australia y Nueva Zelanda se repartan las victorias o que empaten algunos de los partidos entre ambos.

El plantel de Los Pumas que estuvo disponible ante Australia

Forwards: Ignacio Calles, Francisco Coria, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger.

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas vs. Sudáfrica: 27 de septiembre (Sudáfrica).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

La ventana de noviembre