Susto por Messi: por qué no juega con Inter Miami por Concachampions Susto por Lionel Messi en la Selección Argentina: por qué no juega este jueves en el duelo en Inter Miami vs. Cavalier por la Concachampions.

06 de marzo, 2025 | 22.34 La 'Pulga' quedó afuera del banco de suplentes del Inter Miami en el primer duelo de la serie ante Cavalier. La ausencia de Lionel Messi en el duelo entre Inter Miami y Cavalier de Jamaica por la ida de los octavos de final de la Concachampions despertó preocupación teniendo en cuenta que la Selección Argentina deberá enfrentar dos partidos importantes por las Eliminatorias Sudamericanas dentro de dos semanas. El ex Barcelona y Paris Saint-Germain quedó afuera del banco de suplentes y se perdió su segundo encuentro de forma consecutiva con el conjunto estadounidense. Sin embargo, todo parece indicar que la decisión de que no tenga minutos contra el cuadro jamaiquino es por prevención. Según informaron fuentes a ESPN, el hecho de que no juegue es "un esfuerzo por administrar su carga de trabajo y evitar cualquier posible lesión". En este momento, la 'Pulga' está presente en uno de los palcos del Chase Stadium observando las acciones. Inter Miami vs. Cavalier: cuándo juegan, hora y dónde ver en vivo Inter Miami y Cavalier se enfrentarán este jueves 6 de marzo a las 22:00 horas (hora argentina) en el Chase Stadium de Miami. El partido corresponde a la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup y podrá verse en vivo en exclusivo a través de la plataforma de streaming Disney+. El conjunto de Las Garzas llega a este encuentro con grandes expectativas, siendo uno de los principales candidatos a ganar el torneo. El equipo dirigido por Javier Mascherano avanzó a esta instancia tras eliminar al Sporting Kansas City con un contundente 4-1 en el global, demostrando su poderío en la competición continental. MÁS INFO MESSI Inter Miami de Leo Messi vs Cavalier: lo que hay que saber El fin de semana, Inter Miami logró su primera victoria en la MLS bajo la dirección de Mascherano, goleando 4-1 a Houston Dynamo. Este triunfo marca un buen momento para el equipo, que ha anotado la impresionante cifra de 20 goles en sus últimos siete partidos disputados entre amistosos, liga y competición continental. Por su parte, Cavalier llega a este partido haciendo historia, ya que es la primera vez que alcanza los octavos de final de la Champions Cup. El equipo jamaiquino logró su clasificación directa tras conquistar la Copa del Caribe 2024, lo que les otorgó el pase a esta instancia sin disputar la ronda previa. Inter Miami vs Cavalier: Ficha técnica Torneo: CONCACAF Champions Cup (CCC) - Octavos de final (ida)

Fecha: Jueves 6 de marzo de 2025

Horario: 22:00 horas (hora argentina)

Estadio: Chase Stadium, Miami

Streaming: Disney+ Atención Messi: Brasil recupera a una figura para el cruce con Argentina por Eliminatorias Lionel Messi volvió al ruedo con el Inter Miami en este 2025 con el gran objetivo de la clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 con la Selección Argentina. El equipo del astro argentino enfrentará esta noche a partir de las 22 horas en nuestro país al Cavalier de Jamaica por la ida de los octavos de final de la Concachampions, el torneo continental de clubes más importante de la región. En la previa del encuentro, sin embargo, recibió una impactante noticia de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en la que la 'Albiceleste' enfrentará a dos grandes rivales: Uruguay y Brasil, el 20 y 25 de marzo respectivamente. Neymar y Messi vuelven a encontrarse en un Argentina-Brasil después de la final de la Copa América 2021. Este jueves al mediodía, el director técnico Dorival Júnior anunció la lista definitiva de 23 convocados en la 'Verdeamarelha' para los duelos ante Colombia y ante el combinado que comanda Lionel Scaloni. La gran novedad fue la inclusión de Neymar Jr., quien vuelve a vestir la camiseta de su selección después de casi un año y medio a causa de la lesión del ligamento cruzado anterior que sufrió en octubre de 2023. El crack brasileño, excompañero de Messi en el Barcelona, es el máximo goleador histórico del 'Scratch' (77 tantos en 124 partidos) y atraviesa un gran presente en su regreso al Santos con tres goles y tres asistencias en nueve presentaciones. TWITTER

