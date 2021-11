PSG disparó por Lionel Messi: "No es lógico, no estamos de acuerdo"

PSG no dudó en manifestar su fastidio por lo que ocurre con Lionel Messi de la mano de Leonardo, su director deportivo. "No es lógico, no estamos de acuerdo", se quejó.

07 de noviembre, 2021 | 22.16

Lionel Messi no despega en PSG y en Francia se enojaron.

Lionel Messi no termina de arrancar en PSG (París Saint-Germain) de Francia y el club más poderoso del mundo ya manifestó su fastidio al respecto de la mano de Leonardo, su director deportivo. En realidad, el directivo no apuntó tanto contra el crack argentino del fútbol sino fundamentalmente contra la FIFA, la máxima entidad de este deporte a nivel mundial, por sus exigentes calendarios para los jugadores desde lo físico y por la superposición de fechas con sus Seleccionados nacionales. Sucede que, entre las lesiones reiteradas desde que dejó Barcelona y sus constantes viajes con las Selección Argentina de Lionel Scaloni para los diferentes compromisos, "La Pulga" todavía no pudo participar demasiado ni mostrar su mejor versión con la camiseta del equipo que dirige su compatriota Mauricio Pochettino. MÁS INFO ARGENTINA PSG, sin Messi, con dolencias físicas, ganó y consolidó liderazgo PSG disparó por Lionel Messi: "No es lógico" Leonardo, el director deportivo del club cuyo máximo propietario es el multimillonario empresario qatarí Nasser Al-Khelaïfi, no ocultó su fastidio por lo que ocurre con el astro rosarino de 34 años y la poca continuidad que ha tenido en estos tres meses que lleva en la institución de la capital de Francia. En la entrevista con el medio local Le Parisien, el exfutbolista brasileño se despachó con palabas fuertes acerca de la convocatoria de "Leo" por parte de Scaloni para la doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022 pese a la contusión en su rodilla izquierda y de las permanentes molestias musculares en ambos isquiotibiales: "No estamos de acuerdo en dejar ir a la Selección a un jugador que, para nosotros, no está en (la mejor) condición física o está en su fase de rehabilitación". "Esto no es lógico y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA", sentenció uno de los hombres con más peso en la estructura de la entidad gala. Cuando Messi, Leonardo y el dueño de PSG eran felices en la presentación. Messi en PSG: el enojo inicial de Leonardo El manager de París Saint-Germain no hizo más que insistir con su postura original al respecto, la cual ya había manifestado públicamente en diversos medios en algunas ocasiones anteriores: “Es un poco difícil de explicar. En estos meses pasó más tiempo con su Selección que acá. En la última fecha FIFA jugó tres partidos y ahora tiene problema musculares...". ¿Qué le pasa a Messi? El crack argentino de PSG sufre una fuerte contusión en la rodilla izquierda y una molestia casi permanente en los dos isquiotibiales, por lo que fue baja en los últimos dos partidos del conjunto de "Poche" y está en duda para los compromisos de la "Albiceleste" para los clásicos frente a Uruguay de visitante (el viernes 12 de noviembre de 2021) y Brasil de local (el martes 16 del mismo mes). Igualmente, el ex-Barcelona figuró en la nómina de Scaloni y todo indica que estará presente al menos en uno de los próximos dos duelos de Argentina, que de conseguir una buena cosecha de puntos en esta ventana doble prácticamente asegurará su pasaje a la Copa del Mundo. Por estas dolencias persistentes, el delantero 34 años viajó a Madrid, España, para tratarse con un médico especializado al respecto y no se quedó solamente con lo que le indicaron los doctores del París, por lo que en las próximas horas se conocerán más detalles acerca de cuán rápida podría ser su recuperación física de cara a un tramo clave de la temporada. También acudió el cuerpo médico de la Selección, con Daniel Martínez a la cabeza. Si bien todavía no se conoció públicamente quién es el especialista con el que habló al respecto, cuando hizo lo mismo en 2015 fue atendido por el doctor Vicente Concejero, ex jefe de los servicios médicos de Atlético de Madrid.