Wanda Nara humilló a Icardi con un reproche: "Única, inteligente y leal"

Tras una segunda crisis, Wanda Nara le hizo un fuerte reclamo a Mauro Icardi en sus redes.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi parecería no tener fin: después de que la empresaria hizo público que él la había engañado con ‘La China Suárez’, hubo tantas idas y vueltas como posteos contradictorios en sus redes sociales. Ahora, mientras atraviesan su segunda separación a lo largo de estas últimas dos semanas, ella hizo una publicación que cautivó especialmente la atención de sus seguidores.

Al principio de la polémica, Wanda le había dado unfollow a Icardi y él dejó de seguir a todos sus conocidos para únicamente seguirla a ella y dedicarle fotos y posteos, como un intento desesperado para recuperarla. Más tarde, ella cedió e hizo una publicación de reconciliación, explicando que estaba a punto de tramitar el divorcio pero que una carta muy romántica que él le había escrito la hizo ceder y darse cuenta de que tenía que perdonarlo.

Hace unos días, a Wanda le llegaron mails anónimos contándole que la infidelidad de Mauro había ido mucho más lejos que conversaciones por chat con ‘La China’: que habían tenido un encuentro en París y que él incluso le había pagado el pasaje. Después de decir públicamente que no quería saber más nada con él, Wanda publicó una selfie frente al espejo con unas palabras de amor propio hacia sí misma: “Poderosa, salvaje, radiante, imperfecta, tierna, caliente, única, inteligente y leal”, escribió en la descripción del posteo.

Entre los comentarios, algunos le demostraron su apoyo y otras personas opinaron que si se tuviese amor propio de verdad no volvería a perdonarlo. “Like si no podés creer que haya vuelto con el inmaduro de Icardi”, comentó un internauta. Por otro lado, otros de sus fans notaron que el "leal" es un claro reproche para Icardi, que no fue así con ella.

Mientras Wanda sigue haciendo publicaciones individuales, Icardi, que acaba de volver a Milán después de haber entrenado con el PSG, continúa haciendo posteos familiares en Instagram, como una foto en donde aparecen ambos con sus hijas, debajo de la cual escribió: “Hogar dulce hogar”.

¿La segunda separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), contó la semana pasada que se comunicó con Nara para preguntarle por qué había borrado el posteo que le hizo a Icardi: “Le pregunte porque borró la foto de la reconciliación y me dijo que es por todo lo que está pasando. Me dijo: ‘Estoy sola, trabajando, quiero estar bien y no quiero saber nada más de nada’”, contó Latorre.

En relación a los pasajes, la panelista opinó que, probablemente, Icardi planeó muy bien todo para que Wanda no se enterara del pago en el resumen de la tarjeta. “Yo no creo que él haya pagado con tarjeta de crédito la habitación porque la maneja Wanda, habrá sacado plata del cajero y pagó en efectivo”, sentenció.