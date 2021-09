¿Por qué Messi no juega casi nunca en PSG?

Conocé las razones de las distintas ausencias de Lionel Messi en los partidos del PSG de Mauricio Pochettino.

Ya no es común ver a Lionel Messi ni con la 10 de su equipo en la espalda ni tampoco como titular. Su llegada al PSG revolucionó al mundo pero aún, por distintas razones, no demostró lo que muchos esperaban. Varias ausencias y el enojo en un partido definen lo que es la actualidad del astro argentino en el conjunto parisino.

Para colmo el nivel tampoco lo acompaña. Cuando le tocó jugar casi no se entendió con sus compañeros en cancha y tampoco pudo convertir goles lo que es sin dudas habitual en la estrella de la Selección Argentina. Quizás con los que más se unió fue con Neymar -se conocían mucho de jugar juntos en el Barcelona- y con Leandro Paredes -compañeros en la "Scaloneta"-.

El pasado 10 de agosto algo cambió en el mundo del fútbol. Messi arribó a un nuevo país en búsqueda de otros objetivos. Pasaron casi 20 días para que el argentino debutara en el Paris Saint Germain. En el medio hubo dos partidos por la Ligue 1, uno de ellos cuatro días después de su llegada al club y una semana más tarde. En ninguno de los dos Mauricio Pochettino lo convocó a pesar de que entrenó a la par de sus compañeros.

Finalmente llegó la tan esperada presentación. En la cuarta fecha del torneo francés, disputada el 29 de agosto, el equipo parisino se medía ante el Reims en condición de visitante y lo vencía 2 a 0 con goles de Kylian Mbappé. El mejor del mundo ingresó por Neymar cuando faltaban 25 minutos para el final pero poco hizo..

Luego de su debut jugó con la Selección Argentina por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y una vez terminado el partido ante Bolivia regresó a Paris. En el siguiente encuentro por el torneo francés el técnico argentino dejó afuera de la convocatoria a los que jugaron con sus respectivas selecciones por lo que se sumó otro duelo que la "Pulga" no disputó.

Sin embargo a los pocos días jugó se estrenó como titular. No fue de la mejor manera ya que le tocó visitar al Brujas de Bélgica y el equipo se trajo un empate. El astro tuvo chanches de convertir, no lo logró pero completó los 90 minutos cosa que no hizo ante el Olympique de Lyon cuando Mauricio Pochettino lo reemplazó.

La lesión, las últimas ausencias y un partido clave

Días después se conoció la gravedad de la lesión sufrida por el zurdo que lo marginó de dos duelos más. Una contusión en su rodilla izquierda le impidió estar ante el Metz y el Montpellier respectivamente. Está en duda su participación ante el Manchester City de Pep Guardiola. El mencionado cruce por Champions League se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de septiembre en el "Parque de los Príncipes".