El papá de Lionel Messi se calentó en redes: "¿Dónde están?"

El padre de Lionel Messi explotó en las redes sociales por las fake news sobre su hijo y su presente en el PSG.

El padre de Lionel Messi expuso su bronca a través de su cuenta de Instagram por las fake news acerca de su hijo en los medios franceses. Jorge Messi publicó una historia con distintas noticias acerca del 10 de la Selección y su futuro en el Paris Saint Germain, las cuales son completamente falsas. Mientras tanto, la "Pulga" espera por un nuevo compromiso de la Ligue 1 antes de regresar al país para representar a la "Albiceleste" en los cruce ante Panamá y Curazao.

El familiar del astro no dio nombres de los sitios web que subieron la información, pero su respuesta ante ellos fue por demás contundente. En ella, desmintió los rumores sobre una supuesta pelea con el entrenador, los problemas contractuales y el sueldo pretendido por el rosarino para jugar en otro equipo. Sin embargo, nada de esto sucede en el entorno del mejor del mundo que prepara la vuelta al país para los festejos por el Mundial de Qatar 2022.

"Peligro. Fake news!!! Hasta cuándo van a seguir mintiendo??? Dónde están las pruebas??? Ahhh que es todo falso... OK!!! Por muchas alarmas que pongan no se crean nada... No vamos a tolerar más inventos para ganar seguidores", escribió Jorge Messi en su cuenta de Instagram, @Jorge.Sole, y dejó en claro lo que siente con respecto a las noticias falsas sobre el presente de su hijo en el PSG.

Según trascendió, Lionel se retiró del entrenamiento del pasado martes tras una fuerte discusión con Christophe Galtier -este último admitió días después que "Leo está feliz en el vestuario"-. Por otro lado, desde Francia aseguraron que el club no tiene pensado aceptar lo que ofrece la "Pulga" para quedarse y el propio futbolista pediría 600 millones de euros para firmar con el Al Hilal de Arabia Saudita. Claro que, lejos de estas cuestiones, el astro rosarino es una pieza clave en el equipo que comparte con Kylian Mbappé y hasta sería titular ante el Rennes por la fecha 28 del torneo francés este domingo 19 de marzo desde las 13:05 (hora argentina).

La historia de Instagram publicada por el padre de Lionel Messi

Lionel Messi, atacado por otro ídolo de PSG

Lionel Messi fue atacado por otro ídolo de PSG, algo que ya se volvió casi una costumbre desde la llegada del campeón del mundo con la Selección Argentina a Francia. Después de los fuertes cuestionamientos públicos por parte de algunos exjugadores del club como Jérôme Rothen, ahora se sumó David Ginola, exdelantero de París Saint-Germain y de la Selección francesa, entre otros.

En su rol de comentarista deportivo en el Canal+ local, Ginola apuntó directamente contra las dos máximas figuras sudamericanas del conjunto francés. De hecho, aseveró que “Neymar suele lesionarse, es muy inconsistente" y que "Messi tiene 35 años y no está a la altura". Al mismo tiempo, defendió a su compatriota cuando destacó que "(Kylian) Mbappé es el mejor jugador y hay que armar un equipo a su alrededor" porque "PSG es un equipo de estrellas de rock, no de fútbol”.