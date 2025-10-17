El día que Messi debutó en Barcelona: cuántos años tenía, la historia de su primer partido y cuánto jugó

Lionel Messi en su debut con la camiseta del Barcelona.

Lionel Andrés Messi Cuccitini hizo de lo extraordinario algo rutinario. Y los nostálgicos que crecieron junto a él sienten como ayer el momento en que el astro argentino nacido en Rosario y que desde los 12 años comenzó su camino en el Fútbol Club Barcelona, donde formó parte de una camada extraordinaria de grandes figuras de las que fue el principal, pero en donde en esos años debutaron otros juveniles como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Cesc Fabregas y Piqué, entre otros.

El 2004 no fue uno más en la vida de "La Pulga", que tuvo la oportunidad de darse a conocer al gran público. Primero con la Selección Argentina, donde un 29 de junio de ese año se calzó por primera vez la albiceleste para disputar un partido amistoso contra Paraguay que organizó el por entonces presidente de AFA Julio Grondona para asegurarse que aquel promisorio futbolista jugara para el país. Y meses después, tendría su debut en la primera de Barcelona en un equipo plagado de estrellas.

Cómo fue el debut Lionel Messi con el Barcelona

Lionel Messi al ingresar por Deco contra Españyol.

El debut de Lionel Messi con la camiseta del Barcelona ocurrió un 16 de octubre de 2004 , en el derby catalán contra el Espanyol en el Estadio Lluís Companys.

con la camiseta del ocurrió un , en el derby catalán contra el Espanyol en el Estadio Lluís Companys. El juvenil tenía tan solo 17 años, 3 meses y 22 días cuando debutó, al ingresar por el brasileño nacionalizado portugués Deco (autor del único gol del encuentro) en el minuto 82 . El partido lo ganó el equipo "Culé" por 1 a 0.

. El partido lo ganó el equipo "Culé" por 1 a 0. La camiseta, con el número 30, tuvo ese día una destinataria especial: Celia María Cuccittini, su madre, quien siguió el partido desde Rosario.

Jugo poco más de 8 minutos.

El primer gol de Lionel Messi con el Barcelona

El primer gol de Messi con el Barça fue un 1 de mayo del 2005 durante un partido de la liga de España contra el Albacete. La conversión llegó tras una asistencia de Ronaldinho y, con esta anotación, Messi se convirtió en el jugador más joven en marcar en la historia del club hasta ese momento, con 17 años. La particularidad de esa noche es que entró al minuto 88 y convirtió su gol tan solo tres minutos después de ingresar.

Los títulos de Lionel Messi