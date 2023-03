Barcelona y Newell's se pelean por Messi: el interés de ambos clubes por Leo

Tanto la dirigencia del Barcelona como la de Newell's mostraron interés por contratar a Lionel Messi en un futuro no muy lejano. Claro que no será nada fácil teniendo en cuenta que el astro rosarino todavía tiene contrato con el Paris Saint Germain de Francia, aunque no está confirmado que se quedará una vez que finalice su contrato. Por este motivo, los ex clubes del diez de la Selección aprovecharon la ocasión y no perdieron el tiempo para dar el primer paso.

El próximo 30 de junio del 2023 será el último día en el que la "Pulga" tenga vínculo con el conjunto francés, aunque esto puede cambiar si toma la decisión de renovarlo. Por supuesto, tanto el "Blaugrana" como la "Lepra" esperan que esto no se concrete para que el arribo del mejor del mundo sea aún más fácil. Igualmente, todo dependerá de lo que decida el propio Lionel ante los interesantes dichos de los directivos de cada institución.

Desde el Barcelona se ilusionan con Lionel Messi

El vicepresidente del elenco español, Rafael Yuste, habló en conferencia de prensa fue consultado por la posibilidad de contratar al campeón del mundo con la Selección. El máximo ídolo del equipo "Culé" dejó su huella y no hay dudas que lo extrañan: "Tenemos contacto con Messi. Me encantaría que vuelva. Tengo una espina clavada, pero las historias bonitas en la vida deben acabar bien. Estamos enamorados mutuamente y el destino es sabio", aseguró "Rafa". El delantero de 35 años es una leyenda y el máximo ídolo de la historia del club. Desde su debut oficial en octubre de 2004 hasta mediados de 2021, totalizó 778 partidos oficiales con 672 goles, 268 asistencias y 35 títulos conseguidos.

En Newell's no pierden el tiempo y van por el mejor del mundo

El que también dejó en claro que irán por Lionel Messi es el vice de la "Lepra", Pablo Allegri. Este último lanzó en diálogo con La Red Rosario: "Vamos a ir por el sueño de Messi, la gente necesita homenajearlo acá". "Dijo que le falta ganar la Libertadores, luego de eso me acerqué a él y nos dijo que tenemos que trabajar juntos por el sueño de que la juegue. El tiempo dirá si viene o no, nosotros lo esperamos cuando quiera", agregó el dirigente, haciendo foco en las palabras del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Es que la "Pulga" dio sus primeros pasos en Newell's y el deseo de repatriarlo es cada vez más fuerte.

El contrato de Messi con PSG

Lo concreto es que el vínculo del crack rosarino con París Saint-Germain de Francia vencerá el 30 de junio de 2023, con la opción de ampliarlo por una temporada más. Sin embargo, el discreto rendimiento del argentino en la cancha y el fracaso en la Champions League por segundo año consecutivo hicieron que el clima no sea el mejor en el plantel. Por estos motivos, el futuro de Lionel Messi es incierto y todavía no se conoce dónde continuará su carrera a partir de la fecha mencionada.