Levante vs Barcelona

Levante vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

20 de agosto, 2025 | 09.36

Levante recibe el próximo sábado 23 de agosto a Barcelona por la fecha 2 de la Liga, a partir de las 16:30 (hora Argentina) en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Barcelona

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante cayó 1 a 2 ante Alavés en el Mendizorroza.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Mallorca.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Barcelona fue el ganador por 2 a 3.

El local está en el décimo cuarto puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (1 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona311003
2
Rayo Vallecano311002
3
Villarreal311002
4
Getafe311002
14
Levante01001-1
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Elche: 29 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Betis: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Rayo Vallecano: 31 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Barcelona, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas
