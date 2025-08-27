Lautaro Rivero: de qué juega, estatura y su historia vendiendo alfajores antes de ser futbolista

Lautaro Rivero hoy futbolista, ayer vendía alfajores.

En busca de cumplir su sueño de ser futbolistas, muchos jugadores pasan por muchas peripecias antes de llegar a la gloria. Un enorme sacrificio para poder sostener sus sueños con la vista puesta en poder cumplir la meta de llegar a primera. Algo que no es siempre posible, dada la alta competencia que existe en este ámbito. Tal es el caso de Lautaro Rivero, un chico que tuvo que salir a vender alfajores para sustentarse y hoy es una figura de River.

En los últimos años, el conjunto "Millonario" fue cuna de varios jugadores que hoy se destacan en los principales clubes de Europa. Y en el caso de Enzo Fernández, el mediocampista vivió una situación similar para ser valorado en River: Enzo yendo a Defensa y Justicia a préstamo y Rivero a Central Córdoba. Un paso que pintaba como retroceso, pero finalmente fue para estos jugadores un avance.

De qué juega Lautaro Rivero y cuál es la estatura

Lautaro Rivero juega de defensor central

Su estatura es de 1,85 metros.

La historia de Lautaro Rivero

Lautaro Rivero en un entrenamiento de River.

Rivero creció en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, junto a sus cinco hermanos. Sus inicios en el fútbol fueron en el club Los Halcones, que quedaba a pocas cuadras de su casa, mientras que también jugaba en el potrero con sus amigos. Además del mencionado club de barrio, pasó por Vila Luro Norte y La Victoria, hasta que llegó a River Plate cuando tenía 14 años.

Empezó como volante por izquierda, pero su buen porte y su perfil (zurdo de 1,85m) lo retrasaron hasta el centro de la defensa. Allí comenzó a destacarse, a tal punto que portó la cinta de capitán en muchas de las categorías inferiores. Mientras realizaba las inferiores, tuvo que salir a vender alfajores en la vía pública hasta pocos años antes de debutar en Primera para poder llevar algo de plata a su casa.

Préstamo a Central Córdoba y vuelta a River

Lautaro Rivero durante su paso por Central Córdoba.

Rivero debutó en Primera el 2 de junio del año pasado, en la derrota por 4 a 2 del Ferroviario ante Talleres, cuando Lucas González Vélez aún era el entrenador del conjunto santiagueño. Con el colombiano en el banco fue titular en casi todos los partidos, pero cuando arribó Omar De Felippe se vio relegado. Sin embargo, com la salida de Sebastián Valdez a Independiente y Jonathan Rak a Barracas Central, el joven se asentó como titular junto a Lucas Abascia.

Sus grandes actuaciones en el "Ferroviario", donde tiene 30 partidos en su espalda, en los que anotó dos goles (Barracas Central y Belgrano) y repartió una asistencia, le permitieron regresar a River, donde logró una sólida actuación y tener buenos rendimientos. Además, la lesión de Germán Pezzella le abre una posibilidad más, al estar Marcelo Gallardo más corto de variantes en el plantel.