La oferta millonaria del Inter Miami de Messi a Guardiola para que asuma como DT

El equipo de la MLS lo quiere reunir con Messi para dar con un equipo imbatible.

Después de alejarse de la conducción del Manchester City, Pep Guardiola se encuentra libre y es una de las figuras más codiciadas por los grandes equipos que tienen la intención de desarrollar un proyecto deportivo de gran calidad. Algo que el Inter Miami entendió como una gran oportunidad para reunirlo con Lionel Messi y así gestar grandes días de gloria en la MLS.

Tras producirse la salida de Javier Mascherano, el conjunto de La Florida recurrió a los servicios del argentino Guillermo Hoyos, que ya logró seis triunfos, un empate y una derrota. Sin embargo, la posibilidad de contratar a un técnico de renombre es algo que uno de los inversionistas de la institución no dejó pasar y decidió extender un contacto formal hacia el entrenador argentino.

“Guardiola habría desestimado una oferta millonaria de David Beckham para hacerse cargo del Inter Miami, club que cuenta con la presencia de Lionel Messi, uno de los jugadores más emblemáticos que dirigió en el FC Barcelona. La posibilidad de reencontrarse con el astro argentino en la MLS no fue suficiente para convencer al entrenador”, expresan desde el medio británico Bein Sports.

Los trascendidos señalan que el entrenador español no solo fue tentando con la chance de dirigir nuevamente al capitán de la selección argentina, sino que tampoco logró captarlo el hecho de que le ofrezcan un interesante ingreso desde lo salarial. Los trascendidos hablan de que prefiere quedarse un tiempo sin actividad antes de meterse de lleno en un nuevo proyecto.

No obstante, los medios europeos señalan que el técnico estaría esperando una propuesta formal por parte de la Selección de Italia. Hay que recordar que nuevamente se quedaron afuera de un Mundial. Lo que provocó que haya varias renuncias de dirigentes en la federación, así como la decisión de cambiar de rumbo en lo deportivo, y es por ello que considera la contratación de un técnico de renombre, pensando en el certamen del 2030.

Inter Miami puede sumarse a la Copa Libertadores 2027

Hay una intención por parte de la CONMEBOL de que Messi pueda sumar minutos en la Copa Libertadores y es por ello que se encuentra trabajando en la manera de darle un cupo al Inter Miami. Sin embargo, no está asegurada la participación porque primero es necesario contar con el permiso de la CONCACAF que permite el regreso de un equipo de la MLS al certamen.

De hecho, la organización de la parte norte del continente expone que los cupos entregados por el ente sudamericano deben ganarse en el campo de juego y no por medio de un sistema de privilegio. Algo que iría totalmente en contra de los planes que el organismo que tiene sede en Paraguay. Aunque todavía falta para que la temporada culmine y hay chances de diagramar un plan de clasificación de cara al 2027.