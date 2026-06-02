La nueva generación de Bélgica ya no carga con la presión de las expectativas en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Romelu Lukaku, de Bélgica, celebra el primer gol de su selección con sus compañeros ante Gales

Durante ​una década, la "generación dorada" de Bélgica ofreció la promesa de un título importante sin obtener resultados, pero ahora que un equipo renovado ‌se ha liberado del peso ‌de las expectativas del pasado, podría dar la sorpresa en el Mundial.

La selección belga que participará en el torneo en Canadá, México y Estados Unidos cuenta con algunos integrantes que formaron parte del grupo que ocupó el primer puesto del ranking FIFA de fin de año en cuatro ocasiones entre 2018 y 2021 y que alcanzó las semifinales del Mundial de Rusia ​en 2018.

El torneo de ⁠este mes será la cuarta Copa Mundial consecutiva para el portero ‌Thibaut Courtois, el goleador Romelu Lukaku, el jugador estrella Kevin ⁠De Bruyne y el veterano centrocampista Axel ⁠Witsel, pero las esperanzas belgas recaen más en una generación de jugadores emergentes.

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Courtois y De Bruyne siguen siendo piezas clave y nombres indiscutibles en el once ⁠inicial, pero Lukaku ha estado luchando contra las lesiones durante toda ​la temporada y fue incluido en la convocatoria ‌de 26 jugadores solo por su reputación ‌y apostando a su recuperación, mientras que Witsel ha regresado como ⁠un suplente experimentado.

Bélgica, en cambio, confía en jugadores como el dúo del Aston Villa, Amadou Onana y Youri Tielemans, quien ha tomado el relevo de De Bruyne como capitán, y en la habilidad para el regateo de ​Jeremy Doku, ‌del Manchester City, que se ha convertido cada vez más en un jugador decisivo para su selección.

Se han convertido en piezas fundamentales de la columna vertebral en la que se basa el equipo para alcanzar el éxito.

Bélgica sufrió una eliminación ignominiosa y prematura ⁠en el último Mundial de Qatar y en la Eurocopa 2024 en Alemania tuvo una actuación irregular en la fase de grupos, para luego ser eliminada sin pena ni gloria en octavos de final.

Esto provocó que cayera al noveno puesto en el ranking de la FIFA y que ya no exista una gran expectativa en torno al equipo, dado que jugadores como Eden Hazard, Vincent Kompany y ‌Jan Vertonghen llevan mucho tiempo retirados.

Eso podría ser justo lo que necesita el equipo dirigido por el francés Rudi García, quien asumió el cargo a principios de 2025.

Bélgica tuvo una impresionante campaña de clasificación para el Mundial, manteniéndose invicta en sus ocho partidos y con dos puntos de ventaja sobre Gales en ‌su zona. Además, tiene posiblemente el sorteo más asequible de cualquier selección europea, con Egipto, Irán y Nueva Zelanda en su grupo.

Eso le brinda la oportunidad de ‌pasar desapercibida y ⁠llegar a la fase eliminatoria relativamente fresca, y le ofrece la posibilidad de avanzar lejos en el torneo.

Resulta irónico que, ​mientras que la "generación dorada" de Bélgica siempre fue una de las favoritas en los grandes torneos pero no tuvo éxito, este equipo podría resultar más exitoso.

(Texto de Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; Editado en español por Daniela Desantis)