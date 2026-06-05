Juvenil alemán Karl se lesiona en un entrenamiento, dice DT Nagelsmann

FOTO DE ARCHIVO: Lennart Karl de Alemania durante un entrenamiento de Alemania

El joven alemán Lennart Karl sufrió una lesión no ‌especificada durante ‌el entrenamiento del viernes y se le realizarán pruebas para conocer su estado, dijo el seleccionador Julian Nagelsmann, mientras su equipo se prepara para el último ​partido de ⁠preparación del sábado contra Estados ‌Unidos antes del Mundial.

El ⁠centrocampista ofensivo de ⁠18 años fue una incorporación sorpresa a la convocatoria de Nagelsmann tras ⁠su meteórico ascenso esta ​temporada con el Bayern ‌Munich, pero ahora ‌su participación en el Mundial ⁠parece estar en duda.

"Lenny se lesionó hoy. Tenemos que ver qué es. No pinta bien", ​declaró ‌Nagelsmann en una rueda de prensa previa al amistoso. "Iremos al hospital a hacerle pruebas con calma (...) Les daremos ⁠noticias. Él necesita asimilar la situación por sí mismo".

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"Primero necesitamos un diagnóstico y les informaremos de si, con suerte, podemos seguir contando con él o si tendremos que ‌convocar a otro jugador".

Los cuatro veces campeones mundiales se han fijado como objetivo ganar el título tras las sorprendentes eliminaciones en la ‌primera ronda en 2018 y 2022.

Alemania jugará en el Grupo E y comenzará ‌su ⁠andadura contra Curazao el 14 de junio, antes de ​enfrentarse a Costa de Marfil y Ecuador.

Con información de Reuters