Juvenil alemán Karl se lesiona en un entrenamiento, dice DT Nagelsmann

El joven alemán Lennart Karl sufrió una lesión no especificada durante el entrenamiento del viernes y se le realizarán pruebas para conocer su estado, dijo el seleccionador Julian Nagelsmann, mientras su equipo se prepara para el último partido de preparación del sábado contra Estados Unidos antes del Mundial.
El centrocampista ofensivo de 18 años fue una incorporación sorpresa a la convocatoria de Nagelsmann tras su meteórico ascenso esta temporada con el Bayern Munich, pero ahora su participación en el Mundial parece estar en duda.
"Lenny se lesionó hoy. Tenemos que ver qué es. No pinta bien", declaró Nagelsmann en una rueda de prensa previa al amistoso. "Iremos al hospital a hacerle pruebas con calma (...) Les daremos noticias. Él necesita asimilar la situación por sí mismo".
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"Primero necesitamos un diagnóstico y les informaremos de si, con suerte, podemos seguir contando con él o si tendremos que convocar a otro jugador".
Los cuatro veces campeones mundiales se han fijado como objetivo ganar el título tras las sorprendentes eliminaciones en la primera ronda en 2018 y 2022.
Alemania jugará en el Grupo E y comenzará su andadura contra Curazao el 14 de junio, antes de enfrentarse a Costa de Marfil y Ecuador.
Con información de Reuters