Preocupación por lo que le pasó a Julián Álvarez en Manchester City: alarma para Pep Guardiola

Julián Álvarez alarma al Manchester City de Pep Guardiola por una jugada en la que casi se lesiona. El video de la acción frente al Arsenal por la final de la Community Shield.

Julián Álvarez se lastimó frente al Arsenal y encendió las alarmas en el Manchester City de Pep Guardiola. Si bien la jugada pasó desapercibida en el marco de la final de la Community Shield en el estadio de Wembley, el delantero campeón del mundo con la Selección Argentina se pudo haber lesionado en Londres.

El atacante de 23 años retrocedió para colaborar en la recuperación cuando la posesión la tenía el adversario y estuvo a punto de terminar en la camilla. Cuando Martin Odegaard llevaba la pelota de derecha hacia el medio, el ex-River fue a presionar y pasó de largo. Incluso se resbaló, se cayó, hizo un mal movimiento y quedó con las piernas demasiado abiertas sobre el césped.

Cuando el cordobés quiso pararse le costó bastante y quedó "rengueando" durante varios segundos, aunque en principio no hubo una lesión concreta. Al menos el propio Manchester City, el futbolista y el club no comunicaron alguna novedad al respecto a través de sus canales oficiales. "La Araña" fue titular en la dupla con el noruego Erling Haaland, disputó los 90 minutos en el 1-1 y sufrió la caída en la tanda de los penales, en la que no ejecutó ninguno.

Si bien en este caso Guardiola le dio continuidad a Álvarez, el argentino no pudo marcar la diferencia en el ataque, fue amonestado y se lo vio fastidioso durante varios pasajes del encuentro en Wembley. Tras la salida de Ilkay Gündogan rumbo a Barcelona y los problemas físicos de Kevin De Bruyne en la pretemporada, es probable que Julián cuente con más rodaje en el esquema del director técnico, con dos delanteros definidos a diferencia de la temporada anterior en la que el plantel profesional consiguió el triplete: la Champions League, la Premier League y la FA Cup.

El enganche de Odegaard que casi termina con la lesión de Julián Álvarez.

Cuándo debuta el Manchester City de Julián Álvarez en la Premier League 2023-2024

El partido de la primera fecha de la Liga de Inglaterra para el vigente campeón será el viernes 11 de agosto de 2023 a las 16 horas de Argentina, frente a Burnley como visitante.

Cuándo juega Manchester City vs. Sevilla la Supercopa de Europa 2023

El cotejo por otra estrella se llevará a cabo el miércoles 16 de agosto a las 16 horas de Argentina en el Estadio Karaïskákis de Grecia.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City