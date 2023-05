Guardiola reveló el secreto mejor guardado de Julián Álvarez en Manchester: "Nos bebimos"

Pep Guardiola reveló el secreto mejor guardado de Julián Álvarez en Manchester City de Inglaterra, tras el título de la Premier League 2022/2023. La inesperada frase del DT catalán.

Pep Guardiola reveló el secreto mejor guardado de Julián Álvarez en Manchester City. Después del campeonato de la Premier League 2022-2023 obtenido, el entrenador catalán de 52 años detalló cómo fueron los festejos, con el delantero de la Selección Argentina incluido en el plantel. Ahora, "Los Ciudadanos" irán por los títulos de la FA Cup ante Manchester United y de la Champions League contra Inter de Italia.

Durante la entrevista con la cadena de noticias británica BBC, el director técnico recordó que celebraron muchísimo una nueva estrella en la Liga de Inglaterra, la quinta en las últimas seis ediciones. El ex-Barcelona repasó cómo fue el desahogo con los jugadores, entre los que se encuentra "La Araña", habitualmente suplente del noruego Erling Haaland como centroatacante.

Guardiola reveló cómo festejó el City de Julián Álvarez el título de la Premier: "Todo el alcohol de Manchester"

En la charla con la BBC, el español detalló luego del 1-1 frente a Brighton como visitante: "Estaba un poco preocupado por si bajaba mucho nuestro rendimiento respecto a los últimos cuatro, cinco o seis meses, porque hace 40 horas nos bebimos todo el alcohol de Manchester". Igualmente, valoró que "aún así, el equipo estuvo bien". "Estoy encantado. No quiero que bajemos el nivel antes de las finales de la FA Cup y la Champions", profundizó

Julián Álvarez, con el trofeo de la primera Premier League ganada en su carrera.

Sin embargo, el ex estratega de Bayern Múnich de Alemania admitió que la alegría por un nuevo trofeo lo desbordó en las últimas horas: "Yo a las 22.30 estaba en la cama, estaba agotado. Vi Match of the Day (El Partido del Día) y me fui a dormir como un bebé, pero sé que los jugadores hicieron lo que tenían que hacer". Con pleno respaldo para sus dirigidos, aceptó que festejaran porque "cuando ganas la Premier League tienes que celebrarlo".

Julián Álvarez les hizo probar el fernet a sus compañeros de Manchester City

Una vez culminado el encuentro frente a Chelsea en el Etihad Stadium por la Premier, llegó la hora de la celebración luego del triunfo por 1-0 con el gol del ex-River. A través de las redes sociales, se viralizó el video en el que "La Araña" les hizo probar fernet a algunos de sus compañeros. Si bien a varios de ellos pareció no gustarles demasiado, como por ejemplo a Jack Grealish, se lo tomaron con una sonrisa y poco a poco se irán acostumbrando al fuerte sabor de la popular bebida alcohólica.