Jugadores australianos planean derrota de su compañero de equipo y portero de selección de EEUU, Freese

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Estados Unidos

El defensor australiano Kai Trewin le deseó suerte a su compañero del New York City FC, Matt Freese, ‌antes del Mundial, a pesar ‌de que el viernes intentará ayudar a los Socceroos a superar al portero de Estados Unidos.

Trewin y su compañero de la selección australiana, Aiden O'Neill, se ganaron la convocatoria para el Mundial gracias a sus buenas temporadas en la Major League Soccer con el New York City FC, y su conocimiento de primera mano sobre Freese supone una ​ventaja para el equipo ⁠de Tony Popovic.

Trewin dijo que había hablado con Freese el día ‌que partió hacia la concentración de Australia previa al ⁠Mundial, pero que no habían vuelto a ⁠hablar desde entonces.

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"Obviamente, hay mucha, mucha presión para él y para Estados Unidos, sobre todo al jugar en casa", dijo Trewin, de 25 años, ⁠a los periodistas el miércoles en la sede de los ​Socceroos en Alameda, California.

"Así que solo le deseé ‌lo mejor. Veo lo duro que ‌trabaja cada día en los entrenamientos y en los partidos. Obviamente, ⁠espero que consigamos un resultado positivo frente a ellos. Pero para el resto del torneo, le deseo lo mejor", agregó.

Freese encajó un gol en el partido inaugural del Mundial contra Paraguay, pero, por lo ​demás, tuvo ‌una gran jornada en la que Estados Unidos arrolló a los sudamericanos por 4-1 ante un público local entusiasta en el Estadio de Los Ángeles.

Australia comenzó su camino en el Mundial con una sorprendente victoria por 2-0 sobre Turquía, considerada la ⁠principal rival de Estados Unidos en el grupo.

A O’Neill le preguntaron si sus compañeros de equipo habían bromeado sobre su enfrentamiento con Freese.

"Creo que fue más bien sí, estamos emocionados por jugar uno contra otro", dijo. "Obviamente, Matt es un portero de primer nivel, y estaría bien ganarle, eso es seguro".

Australia perdió por 2-1 un partido amistoso frente a Estados Unidos en Denver en ‌octubre pasado, un encuentro muy físico en el que el talismán de los locales, Christian Pulisic, tuvo que abandonar cojeando el terreno de juego antes de cumplirse la media hora de juego tras repetidas y duras entradas del agresivo defensa Jason Geria.

Hay dudas sobre la disponibilidad de Pulisic para el ‌partido del viernes del Grupo D en Seattle, después de que fuera sustituido en el descanso ante Paraguay por un problema en la pantorrilla, tras ‌haber dominado a ⁠los sudamericanos.

Trewin dijo estar seguro de que Pulisic se enfrentaría a Australia y que su sustitución temprana fue solo ​una medida de precaución.

"Y espero que juegue", añadió. "Uno quiere jugar contra su once titular. Así que, sí, estoy seguro de que estará bien".

Con información de Reuters