Irán saca fuerzas de la adversidad, dicen jugadores tras empate con Bélgica en el Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo G - Bélgica contra Irán

La adversidad ha forjado un mayor sentido de unidad en la selección de Irán, dijeron el ‌domingo sus futbolistas, tras ‌el empate 0-0 ante la favorita Bélgica por el Grupo G.

La igualdad supuso una nueva muestra de resistencia por parte de un equipo cuyo recorrido en el torneo se ha desarrollado en circunstancias extraordinarias.

Debido a las medidas impuestas por el Gobierno en Washington, la selección iraní se ha visto ​obligada a permanecer ⁠fuera de Estados Unidos entre partido y partido, mientras que ‌a varios miembros del cuerpo técnico y ⁠directivos se les ha prohibido la ⁠entrada al país.

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El centrocampista Alireza Jahanbakhsh afirmó que esas dificultades no habían hecho más que fortalecer al grupo.

"Creo que forma parte ⁠de nuestra cultura que, en situaciones difíciles, rindamos mejor", ​declaró Jahanbakhsh a periodistas. "Nos ha unido aún ‌más, y eso es una ‌de las cosas que hemos demostrado hoy. Hemos demostrado ⁠un gran carácter como equipo".

Irán frustró a Bélgica durante todo el partido y, a pesar de no haber sabido aprovechar la ventaja numérica tras la expulsión de un rival, ​salió airoso ‌y mantuvo su invicto en la competencia.

Irán, que suma dos puntos tras dos empates, se enfrentará a Egipto el viernes en Seattle en su último partido de la fase de grupos, sabiendo que una victoria ⁠le daría el pase a dieciseisavos de final, un hito que el país nunca ha logrado en un Mundial.

"La situación (del viaje) no ha sido la mejor, pero no queremos seguir repitiéndolo porque creo que todo el mundo ya lo sabe", dijo Jahanbakhsh. "Vamos partido a partido. Hoy hemos hecho un partido increíble, pero no ‌podemos bajar la guardia contra Egipto. Sabemos lo importante que es".

Por segundo partido consecutivo en Los Ángeles, manifestantes contrarios al Gobierno iraní se reunieron antes del encuentro.

Jahanbakhsh afirmó que el equipo se sentía motivado por la oportunidad de representar a los ‌iraníes de todo el mundo, independientemente de sus opiniones políticas o creencias personales.

"Jugamos para todos los iraníes, tanto en Irán como afuera, ‌sea cual sea ⁠su ideología o sus preferencias, y nos aseguramos de hacerlos felices, porque estoy seguro de que, ​al fin y al cabo, aman a la selección con todo su corazón y nosotros los respetamos a todos".

Con información de Reuters