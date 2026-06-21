FOTO DE ARCHIVO. Un cartel con el mensaje "Sin combustible" en una gasolinera, en la ciudad turística de Yevpatoriya, en Crimea, a orillas del mar Negro

​Cuatro personas murieron y 28 resultaron heridas en un ataque ucraniano ‌con drones contra ‌la península de Crimea, controlada por Rusia, dijo el gobernador designado por Moscú.

Por separado, autoridades locales de la región rusa de Krasnodar dijeron que un ataque ucraniano con drones contra una instalación ​de transporte de ⁠petróleo, confirmado por el presidente ucraniano, ‌Volodímir Zelenski, causó la muerte ⁠de una persona en ⁠un ferri de pasajeros y provocó un incendio en una terminal petrolera.

El Ministerio de ⁠Defensa ruso dijo que 239 drones ​ucranianos habían sido derribados ‌durante la noche.

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El gobernador ‌de Crimea, Serguéi Aksiónov, dijo que ⁠las estaciones de servicio de toda la península suspendieron las ventas al público y a las empresas, con los ​suministros ‌restringidos a organismos gubernamentales responsables de servicios esenciales y seguridad.

Ucrania ha intensificado recientemente los ataques con drones contra Crimea, sede de la Flota ⁠del Mar Negro rusa, apuntando contra las rutas de suministro de la península y desencadenando una crisis de combustible al comenzar la temporada de vacaciones.

Un operador local de la red eléctrica informó de apagones en ‌varias zonas tras daños en las redes de electricidad, mientras que el tráfico de ferris a través del estrecho de Kerch, que separa Crimea de la región ‌de Krasnodar, fue suspendido temporalmente.

Las autoridades también interrumpieron durante más de nueve horas el ‌tráfico en ⁠el puente que une Crimea con la región rusa de Krasnodar, ​lo que provocó retrasos en 11 trenes.

Con información de Reuters