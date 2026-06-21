España pagará 2,5 millones de euros a un hombre que pasó 15 años preso por violaciones que no cometió

FOTO DE ARCHIVO. La fachada del Tribunal Supremo, en Madrid, España

​Un hombre marroquí que pasó 15 años en prisión por violaciones que ‌no cometió y ‌que dijo que el sistema judicial español le había arruinado la vida recibirá 2,5 millones de euros (2,87 millones de dólares) en compensación, según falló el Tribunal Supremo de España.

Ahmed Tommouhi, de 75 años, un ​albañil de ⁠Marruecos que se mudó a España para ‌empezar una nueva vida en ⁠1991, fue condenado ese ⁠mismo año a 24 años de prisión por dos violaciones y un delito de robo ⁠en Cataluña, en el noreste de ​España.

En diciembre, fue absuelto del ‌último de los cargos ‌en su contra tras una larga ⁠campaña para demostrar su inocencia, durante la cual una de las víctimas dio un paso al frente para decir que ​él ‌no era el agresor.

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"El sistema judicial me ha arruinado la vida", dijo Tommouhi a periodistas el viernes. Dijo que el dinero no le devolvería ⁠la salud ni la juventud, y añadió: "me han robado 36 años de mi vida".

El Tribunal Supremo de España revocó el jueves una orden anterior de la Audiencia Nacional que había rechazado pagar una compensación a Tommouhi, pese ‌a que fue absuelto de los delitos, y había sostenido que no hubo errores en su juicio original.

El Supremo dijo que Tommouhi fue víctima de un error judicial "inequívoco ‌y cualificado" en el juicio original celebrado en Barcelona.

El tribunal no tuvo en cuenta una prueba ‌biológica pericial ⁠que mostraba que el autor de las violaciones no era Tommouhi, ​dijo el Tribunal Supremo.

(1 dólar = 0,8720 euros)

Con información de Reuters