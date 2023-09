Martino definió si Messi va a jugar la final con el Inter Miami

El entrenador del equipo de Estados Unidos anunció la razón por la cual Lionel Messi es duda para el próximo partido del Inter Miami.

Lionel Messi puede ser campeón una vez más en el fútbol mundial. Esta vez, el crack argentino puede consagrarse campeón en Estados Unidos en uno de los torneos más novedosos, pero que además sería el primer título de Lionel Messi en aquellas tierras junto al Inter de Miami. Por eso, de cara a ese partido, el entrenador Gerardo Martino lanzó un tremendo mensaje para el próximo encuentro.

Gerardo Martino advirtió que es "muy difícil asignarle un porcentaje de participación a Lionel Messi" , pero también hizo hincapié en que el futbolista, posiblemente, juegue un rato en la final de la "Us Open Cop del próximo miércoles" ante Houston Dynamo. En este sentido anticipó que solo jugará "si solo está apto".

Con respecto a otros comentarios, Martino también aseguró que no solo faltó Lionel Messi sino que, además, en el partido anterior faltó Facundo Farías y dijo que "estaba en el banco e ingresó en el complemento, y Diego (el paraguayo Gómez), que no viajó, y encima jugamos con tres chicos de las inferiores". Por otro lado, también le bajó el "precio" al clásico que jugó ante el Orlando City y aseguró: "Me falta para adoptarlo como clásico, será porque para los que venimos de lugares donde hay partidos clásicos la rivalidad es diferente. De hecho, la semana que viene tenemos uno en Rosario".

Inter Miami, sin el lesionado Lionel Messi, empató 1 a 1 el denominado "clásico del sol" de La Florida como visitante de Orlando, en el Exploria Stadium, por la 34ta. fecha de la Zona A de la Major League Soccer (MLS) norteamericana, y de esta manera desperdició una magnífica oportunidad de ubicarse a tres puntos de la clasificación al repechaje que conduce a los playoffs, cuando restan cuatro jornadas para terminar la fase de grupos.

Los dirigidos por Gerardo Martino se pusieron en ventaja a los 7 minutos del segundo tiempo por intermedio de David Ruiz pero el local igualó a los 21 minutos con un gol de Duncan McGuire. El "Tata" Martino puso como titular al defensor argentino Tomás Avilés, ex Racing Club, al que debió reemplazar en el complemento porque estaba amonestado, mientras que en ese segundo tiempo hizo ingresar desde el banco de suplentes al delantero Facundo Farías, ex Colón, de Santa Fe y dejó en el banco a Nicolás Stefanelli. También estuvo desde el comienzo el delantero Benjamín Cremaschi, hijo de padres mendocinos.