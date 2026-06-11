Insólito: retiran asientos del Estadio Azteca por la nula visibilidad del campo

Varios sectores fueron retirados de la venta porque no permiten ver el partido.

A horas de que se produzca el inicio del Mundial en la sede de México del Estadio Azteca, se registró una particularidad que generó bastante revuelo en las redes sociales. Esto es producto de que obreros fueron vistos colocando mantas sobre filas de asientos con el fin de dejarlos inhabilitados después de las quejas de que se trataban de lugares que no permitían apreciar el campo de juego.

Uno de los escenarios que más cambios sufrió para la organización del certamen es el histórico estadio del fútbol mexicano. Esto es producto de que sus instalaciones se encontraban desactualizadas y no pasaban los filtros de aprobación que la FIFA coloca al celebrar campeonatos de esta envergadura. Es por ello que el lavado de cara que se aplicó fue enorme y se encuentra listo para ser estrenado.

Sin embargo, hay un detalle por el que la Federación Mexicana de Fútbol se vio obligada a realizar determinados retoques antes del primer partido del Mundial. Los cambios que se llevaron a cabo fueron tapar con lonas las primeras cinco filas de las cabeceras norte y sur. El motivo es bastante claro y nace a partir de las quejas de los hinchas: no se puede seguir con tranquilidad lo que sucede en campo.

De hecho, un video que se difundió en las redes sociales muestra que la visión es pésima. Esto es producto de que las personas ubicadas en estas localidades solo pueden mirar los movimientos del arquero. Mientras que el resto de la acción se tendrá que seguir por medio de una pantalla gigante que está ubicada en el otro extremo del estadio. Además de que se tratan de ubicaciones con un gran valor.

No es la primera vez que se registra una situación de este tipo porque el Grupo Ollami, que es la propietaria del Estadio Ciudad de México conocido como Azteca, tuvo que desmentir que asientos de las últimas bandejas estaban a la venta. Una declaración que nace a partir de una información que ESPN México publicó en sus redes con fotografías de localidades donde apenas puede verse la mitad del campo de juego.

“La información de ESPNmx es incorrecta y se les dijo en su visita. Las ubicaciones a las que hacen referencia NO están consideradas para la venta de boletos”, publicó la empresa en sus redes sociales. Los trabajos que se llevaron a cabo permitieron que el estadio alcanzara la capacidad de 87 mil espectadores repartidos en distintos tipos de localidades.

Los partidos que se jugarán en el Estadio Azteca

El más destacado de todos es el que México desarrollará frente a Sudáfrica porque será en el marco de la inauguración oficial del Mundial. Un certamen que contará con tres ceremonias de inicio, pero la que se registrará en tierras aztecas es la primera y la más importante de todas.

Por otro lado, el miércoles 17 de junio se espera el duelo entre Uzbekistán y Colombia, mientras que el miércoles 24 está pactado el regreso de México frente a República Checa. Por otro lado, la FIFA programó en el estadio un duelo de 16avos de final para el martes 30 y uno de octavos de final que jugará a las 18 horas del domingo 5 de julio.