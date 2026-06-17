Inglaterra vence a Croacia por 4-2 con doblete de Kane

Inglaterra comenzó con buen pie su camino en el Mundial al imponerse el miércoles a Croacia por 4-2, gracias a un doblete del capitán Harry Kane y uno de Jude Bellingham y del suplente Marcus Rashford, respectivamente.
Kane abrió el marcador con un penal repetido en el minuto 12, antes de que Croacia empatara 24 minutos más tarde, cuando Martin Baturina aprovechó unos errores del centro del campo inglés y lanzó un disparo que Jordan Pickford tocó con la mano, pero no pudo detener.
A continuación, Kane igualó el récord de un jugador inglés en un Mundial, de 10 goles, que ostentaba Gary Lineker, al desmarcarse en el área y cabecear un tiro de esquina de Declan Rice en el minuto 42.
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Pero Croacia lo volvió a igualar, esta vez en el quinto minuto del tiempo añadido al final de la primera parte, cuando Petar Musa recibió el balón tras una buena habilitación de cabeza de Ivan Perisic y envió el balón al fondo de la red, superando a Pickford.
Dos minutos después del descanso, Bellingham recorrió a toda velocidad la mitad del campo tras un pase en profundidad de Elliot Anderson y su disparo raso entró tras golpear en el poste.
Luego, un contraataque finalizado de gran manera por Rashford en el minuto 85 sentenció la victoria, lo que deja a Inglaterra en una buena posición en el Grupo L, en el que también figuran Ghana y Panamá, que se enfrentarán más tarde este miércoles.
(Texto de William SchombergEdición en Español de Manuel Farías)