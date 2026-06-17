Inglaterra vence a Croacia por 4-2 con doblete de Kane

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra contra Croacia

Inglaterra comenzó con buen pie su camino en el Mundial ‌al imponerse el ‌miércoles a Croacia por 4-2, gracias a un doblete del capitán Harry Kane y uno de Jude Bellingham y del suplente Marcus Rashford, respectivamente.

Kane abrió el marcador con un penal repetido en ​el minuto ⁠12, antes de que Croacia empatara ‌24 minutos más tarde, cuando ⁠Martin Baturina aprovechó unos ⁠errores del centro del campo inglés y lanzó un disparo que Jordan Pickford tocó con ⁠la mano, pero no pudo detener.

A ​continuación, Kane igualó el ‌récord de un jugador ‌inglés en un Mundial, de 10 ⁠goles, que ostentaba Gary Lineker, al desmarcarse en el área y cabecear un tiro de esquina de Declan ​Rice en ‌el minuto 42.

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Pero Croacia lo volvió a igualar, esta vez en el quinto minuto del tiempo añadido al final de la primera ⁠parte, cuando Petar Musa recibió el balón tras una buena habilitación de cabeza de Ivan Perisic y envió el balón al fondo de la red, superando a Pickford.

Dos minutos después del descanso, Bellingham recorrió ‌a toda velocidad la mitad del campo tras un pase en profundidad de Elliot Anderson y su disparo raso entró tras golpear en el poste.

Luego, un contraataque finalizado ‌de gran manera por Rashford en el minuto 85 sentenció la victoria, lo que deja a ‌Inglaterra en ⁠una buena posición en el Grupo L, en el que ​también figuran Ghana y Panamá, que se enfrentarán más tarde este miércoles.

(Texto de William SchombergEdición en Español de Manuel Farías)