Independiente y Julio Vaccari respiran por lo que pasó antes de la Copa Sudamericana

Independiente recibió dos buenas noticias para la Copa Sudamericana.

Independiente y Julio Vaccari respiran aliviados por las novedades positivas en la previa a la visita a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025, donde ambos disputarán el partido de ida de los octavos de final. Después del 0-0 con sabor a poco frente a River Plate en Avellaneda, el cuerpo técnico quedó preocupado por las evoluciones físicas de Federico Vera y Walter Mazzantti.

Es que tanto el lateral derecho como el extremo se retiraron con molestias físicas del duelo con el "Millonario", aunque el día posterior llegó la tranquilidad para el entrenador del "Rey de Copas". De hecho, los dos futbolistas viajarán con el resto de la delegación hacia Santiago de Chile el martes 12 de agosto a las 18.30 horas desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. Una vez que llegue a la capital del país vecino, cenará y se hospedará en el Hotel Intercontinental.

Alivio para Independiente: Vera y Mazzantti viajan a Chile

El defensor y el delantero, quien acaba de llegar como refuerzo desde Huracán, formarán parte de la nómina roja de Vaccari para el choque con la Universidad en Santiago. Incluso, es muy probable que ambos o mínimamente uno de ellos sea titular en el arranque de los playoffs de la Copa Sudamericana. No obstante, Leonardo Godoy y Diego Tarzia también pelean por ambos lugares.

Independiente tiene a pleno a Vera y a Mazzantti para la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juegan Universidad de Chile vs. Independiente por la Copa Sudamericana?

El equipo chileno recibirá al elenco de Vaccari el miércoles 13 de agosto del 2025 desde las 21.30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, por la ida de los octavos de final. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN, mientras que el streaming online irá por las cuentas de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras.

La posible formación de Independiente vs. U. de Chile

Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

