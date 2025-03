Independiente vs. Banfield fue suspendido por las intensas lluvias

El duelo entre el 'Taladro' y el 'Rojo' fue suspendido a los 23 minutos del segundo tiempo por el árbitro Silvio Trucco.

El partido entre Independiente y Banfield correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura 2025 debió ser suspendido a los 23 minutos del segundo tiempo por las fuertes lluvias que caen sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires. La decisión fue tomada por el árbitro Silvio Trucco luego de que el desarrollo del partido se tornara extremadamente dificultoso por la enorme cantidad de agua que inundó el terreno de juego del Estadio Florencio Solá. Al momento de la interrupción, el resultado era un empate sin goles.

Según informaron desde las redes sociales del 'Taladro', en las próximas horas informarán cuándo se disputarán los minutos restantes para completar el encuentro. También debió suspenderse Platense vs. Defensa y Justicia: a pesar de que los capitanes de ambos equipos quisieron continuar, el estado del campo no lo permitió. A los 26 minutos del primer tiempo, el conjunto de Florencio Varela ganaba por 1 a 0.

Cómo llegaron Independiente y Banfield al duelo correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura 2025

El 'Rojo' está atravesando un momento inmejorable en lo que va del 2025. Actualmente se posiciona segundo en la Zona B con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una única derrota. El cuadro de Avellaneda se encuentra a solo una unidad del líder Rosario Central, y muestra una solidez tanto ofensiva como defensiva digna de un candidato al título.

En su último compromiso por el torneo local, los dirigidos por Julio Vaccari vencieron a Instituto de Córdoba por 2 a 0 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Los goles llegaron gracias a las anotaciones de Álvaro Angulo y Federico Mancuello, quienes sentenciaron un partido donde el equipo mostró su mejor versión. Además, a mitad de semana, avanzó en la Copa Argentina tras superar a Sportivo Belgrano también por 2 a 0.

El conjunto de Avellaneda ratificó su gran presente con la victoria por 2 a 0 ante Sportivo Belgrano por Copa Argentina.

Por el lado de Banfield, el presente es bastante diferente. El 'Taladro' comenzó el certamen doméstico con buen pie, pero su rendimiento fue decayendo con el correr de las fechas. Actualmente ocupa el puesto 12° en la Zona A con apenas siete puntos en siete partidos, producto de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. En la última jornada disputada, el equipo dirigido por Ariel Broggi perdió por la mínima diferencia ante Tigre en condición de visitante, por un gol del delantero Ignacio Russo.

Broggi aún no puede contar con varios jugadores que permanecen en la enfermería: Juan Pablo Álvarez, Ezequiel Bonifacio, Damián Díaz, Matías González, Tomás Nasif y Lucas Palavecino. La buena noticia es que no perdió más efectivos en el último compromiso ante el 'Matador', por lo que probablemente repita el once que salió a la cancha en esa oportunidad, buscando revertir el resultado adverso.

Las formaciones de Banfield vs. Independiente hasta el momento de la suspensión

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ramiro Di Luciano, Alexis Maldonado, Joaquín Pombo (reemplazado a los 62 minutos por Paul Riveros), Mathias De Ritis; Gerónimo Rivera, Martín Río, Lautaro Ríos, Gonzalo Ríos; Juan Bisanz y Bruno Sepúlveda. DT: Ariel Broggi.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Álvaro Ángulo; Felipe Loyola, Iván Marcone; Diego Tarzia, Federico Mancuello (reemplazado a los 56 minutos por Ignacio Maestro Puch), Santiago Hidalgo; Matías Giménez (reemplazado a los 56 minutos por Gabriel Ávalos). DT: Julio Vaccari.

Banfield vs Independiente: Ficha técnica