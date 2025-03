Banfield vs Independiente por el Torneo Apertura: fecha, cuándo juegan, formaciones y como ver EN VIVO

Banfield vs Independiente por el Torneo Apertura

Independiente visita a Banfield por el Torneo Apertura en lo que será uno de los partidos mas atrapantes del fin de semana. El Rojo llega con un gran presente futbolístico que lo posiciona en los primeros lugares de su zona y viene de cosechar una victoria importante por Copa Argentina ante Sportivo Belgrano. Por su parte, el Taladro atraviesa un momento irregular y necesita sumar de a tres para alejarse de la zona baja de la tabla.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente y Banfield, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Banfield?

Independiente visitará a Banfield este domingo 2 de marzo a las 21:30 horas en el estadio Florencio Sola, en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2025. El encargado de impartir justicia será Silvio Trucco y el partido será transmitido en vivo por la señal de TNT Sports.

El Rojo está atravesando un momento inmejorable en lo que va del 2025. Actualmente se posiciona segundo en el grupo B del Torneo Apertura con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una única derrota. El equipo de Avellaneda se encuentra a solo una unidad del líder Rosario Central, y muestra una solidez tanto ofensiva como defensiva digna de un candidato al título.

En su último compromiso por el torneo local, Independiente venció a Instituto de Córdoba por 2 a 0 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Los goles llegaron gracias a las anotaciones de Álvaro Angulo y Federico Mancuello, quienes sentenciaron un partido donde el Rojo mostró su mejor versión. Además, a mitad de semana, el equipo de Vaccari avanzó en la Copa Argentina tras superar a Sportivo Belgrano también por 2 a 0.

La principal duda en el once titular de Independiente pasa por el estado físico de Federico Vera, quien llega con lo justo para el partido del domingo. En caso de que el lateral derecho no esté al cien por ciento, su lugar sería ocupado por Santiago Salle. Además, Santiago Montiel, quien ha sido importante en la banda derecha, está descartado pero afortunadamente no presenta un desgarro. Su reemplazo natural será Santiago Hidalgo. Otra incógnita en el equipo de Vaccari es si podrá contar con Luciano Cabral, uno de los puntos más altos del equipo, quien arrastra molestias en el pie tras sufrir un golpe que lo marginó del duelo de Copa Argentina. Si no llega en óptimas condiciones, Federico Mancuello ocupará su lugar.

Por el lado de Banfield, el presente es bastante diferente. El Taladro comenzó el certamen doméstico con buen pie, pero su rendimiento fue decayendo con el correr de las fechas. Actualmente ocupa el puesto 12° en la zona A con apenas siete puntos en siete partidos, producto de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. En la última jornada disputada, el equipo dirigido por Ariel Broggi perdió por la mínima diferencia ante Tigre en condición de visitante, por un gol del delantero Ignacio Russo.

Broggi aún no puede contar con varios jugadores que permanecen en la enfermería: Juan Pablo Álvarez, Ezequiel Bonifacio, Damián Díaz, Matías González, Tomás Nasif y Lucas Palavecino. La buena noticia para el Taladro es que no perdió más efectivos en el último compromiso ante Tigre, por lo que probablemente repita el once que salió a la cancha en esa oportunidad, buscando revertir el resultado adverso.

En cuanto al historial reciente entre ambos equipos, la última vez que se vieron las caras fue en la fecha 5 de la Liga Profesional 2024. En aquella oportunidad, Independiente, que actuó como local, se impuso por 2 a 1 con goles de Santiago López y Gabriel Ávalos, mientras que Milton Giménez había logrado el empate transitorio para Banfield.

Formaciones probables de Banfield e Independiente

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ramiro Di Luciano, Alexis Maldonado, Joaquín Pombo, Mathias De Ritis; Gerónimo Rivera, Martín Río, Lautaro Ríos, Gonzalo Ríos; Agustín Alaniz y Bruno Sepúlveda. DT: Ariel Broggi.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Santiago Salle, Kevin Lomonaco, Sebastián Valdéz, Álvaro Ángulo; Felipe Loyola, Iván Marcone; Diego Tarzia, Luciano Cabral o Federico Mancuello, Santiago Hidalgo; Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari.

Banfield vs Independiente: Ficha técnica