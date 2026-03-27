Independiente vs Atenas por Copa Argentina: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Independiente buscará dejar atrás su irregular momento cuando enfrente a Atenas de Río Cuarto este viernes en el "Tito" Tomaghello, en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. El conjunto de Avellaneda atraviesa una racha de tres partidos sin ganar en el Torneo Apertura, mientras que deberá afrontar este compromiso con importantes bajas por convocatorias a la fecha FIFA y lesiones.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente y Atenas de Río Cuarto, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Atenas de Río Cuarto?

El partido entre Independiente y Atenas de Río Cuarto por los 32avos de final de la Copa Argentina se jugará este viernes 27 de marzo de 2025, a partir de las 17:00 horas (hora argentina) en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello, donde habitualmente hace de local Defensa y Justicia. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports para toda la Argentina y podrá verse también vía streaming a través de TyC Sports Play. El árbitro designado para dirigir este encuentro es Fernando Espinoza.

El Rojo sigue con su andar irregular en el Torneo Apertura y no logra despegar. En los primeros cinco partidos no perdió y sumó nueve puntos, pero de los últimos cinco encuentros solo ganó uno y arrastra tres seguidos sin ganar producto de empatar 4-4 con Unión, y perder 2-1 frente a Instituto y Talleres.

Sumado a esto, Independiente no disputará copas internacionales en esta temporada y todos sus cañones apuntan al plano local, principalmente al campeonato donde acumula 24 años sin gritar campeón. Con 14 puntos marcha octavo en la Zona A y el próximo fin de semana recibirá a Racing en el Libertadores de América, en una nueva edición del clásico de Avellaneda.

Debido a este flojo andar, el Rojo está octavo en la Zona A y con serio riesgo de no clasificar a los playoffs, además de que Gustavo Quinteros es seriamente cuestionado. El equipo de Avellaneda buscará mejorar lo hecho en sus participaciones anteriores en la Copa Argentina, donde solo pudo alcanzar los cuartos de final en 2019, 2022 y 2024.

En cuanto a la formación, Quinteros se ve obligado a cambiar algunos jugadores producto de las lesiones y la fecha FIFA que se está jugando, donde algunos futbolistas del Rojo fueron convocados a su selección. Este es el caso por ejemplo de Gabriel Ávalos, convocado para Paraguay, Santiago Arias, convocado para Colombia, y Lautaro Millán y Maximiliano Gutiérrez, convocados en Chile.

Por su parte, Atenas de Río Cuarto debutó en el Grupo C del Federal A el último sábado con una contundente victoria como local por 3-1 frente a Cipolletti. El equipo dirigido por Martín Leva mostró un rendimiento sólido en su primer compromiso oficial del año, lo que genera optimismo de cara a este desafío copero ante un rival de Primera División.

En ese sentido, la buena sensación del debut haría que Leva mantenga el equipo que se impuso en su primer partido del año. Atenas llega con la motivación de haber comenzado con el pie derecho su participación en el Federal A y buscará dar la sorpresa ante un Independiente que no atraviesa su mejor momento.

Formaciones probables de Independiente y Atenas de Río Cuarto

El técnico del Independiente, Gustavo Quinteros, se ve obligado a cambiar algunos jugadores producto de las convocatorias a la fecha FIFA y las lesiones. Al delantero paraguayo Gabriel Ávalos lo reemplazará Ignacio Pusetto, quien será secundado por Santiago Montiel y Matías Abaldo en los costados del ataque.

Además, el Rojo pierde al lateral derecho Santiago Arias, convocado para Colombia, por lo que Leonardo Godoy ocupará esa posición. En el mediocampo, la duda pasa por Rodrigo Fernández Cedrés o Luciano Cabral para acompañar a Iván Marcone e Ignacio Malcorra en el medio del campo.

Por el lado de Atenas de Río Cuarto, el entrenador Martín Leva apuesta por mantener la base del equipo que consiguió una victoria contundente por 3-1 ante Cipolletti en su debut en el Federal A. La buena producción mostrada en ese encuentro le da confianza al DT para repetir el once inicial.

El equipo riocuartense mantendría el esquema táctico con Matías Soria en el arco, una línea defensiva de cuatro integrada por Rafael Ríos, Agustín Galeazzi, Francisco Araya y Thiago Pagliaricci, y el ataque liderado por Ezequiel Morales y Paulo Oballes.

Probable formación de Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Milton Valenzuela; Iván Marcone, Ignacio Malcorra, Rodrigo Fernández Cedrés o Luciano Cabral; Matías Abaldo, Santiago Montiel, Ignacio Pusetto. DT: Gustavo Quinteros.

Probable formación de Atenas de Río Cuarto: Matías Soria; Rafael Ríos, Agustín Galeazzi, Francisco Araya, Thiago Pagliaricci; Marcos Rivadero, Ignacio Castro, Franco Schiavoni, Facundo Quiroga; Ezequiel Morales, Paulo Oballes. DT: Martín Leva.

Independiente vs Atenas de Río Cuarto: Ficha técnica