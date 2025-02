El Independiente de Vaccari tiene dudas y bajas clave para la Copa Argentina

Dudas y una baja clave en Independiente para la Copa Argentina.

El Independiente de Julio Vaccari tiene dudas y bajas clave para debutar en la Copa Argentina 2025, contra Sportivo Belgrano de San Francisco. Después de haber superado por 2-0 a Instituto como local por el Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino, ahora le tocará estrenarse ante otro equipo de Córdoba en este certamen, en el Estadio Único de San Nicolás (Provincia de Buenos Aires).

Para el compromiso que se avecina, el entrenador no podrá contar con el mediocampista ofensivo juvenil Lautaro Millán, quien venía siendo titular en los últimos cotejos antes de la lesión. El futbolista sufrió un fuerte esguince anterior en la rodilla izquierda, por lo que lo esperarán para saber si podrá estar en el choque ante San Lorenzo como visitante el próximo 8 de marzo.

Por otra parte, el lateral derecho suplente Franco Paredes está en duda por una fascitis plantar y será aguardado hasta último momento por el cuerpo técnico, para conocer si podrá estar entre los convocados. En tanto, Gonzalo Bordón aparece en una lista preliminar de citados, aunque todavía no es una fija. En cuanto al número 10, Luciano Cabral tiene un fuerte golpe en el dedo meñique del pie, por lo que habrá que aguardar por el resultado de la radiografía y continúa en duda. Por último, Nicolás Freire sigue rehabilitándose de la rotura del ligamento cruzado anterior derecho de su rodilla derecha y todo indica que volverá a las canchas recién a mediados de marzo.

Cabral, casi descartado en Independiente vs. Sportivo Belgrano.

¿Cuándo juega Independiente vs. Sportivo Belgrano por la Copa Argentina 2025?

El equipo dirigido por Vaccari chocará con el elenco del Torneo Federal A el miércoles 26 de febrero a las 21.30 horas, por la primera ronda del certamen, en el Estadio Único de San Nicolás (Provincia de Buenos Aires). Con el arbitraje de Andrés Gariano, si empatan irán directamente a la definición por penales. La transmisión en vivo en la televisión será del canal de cable TyC Sports, mientras que el streaming online correrá por la cuenta de su propia plataforma TyC Sports Play. También habrá otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Sacudón para Independiente por otro pésimo anuncio desde la FIFA

El club de Avellaneda volvió a ser inhibido por una deuda de 570.000 dólares, más intereses, con el mediocampista ofensivo ecuatoriano Juan Cazares. Hasta que no levante dicho pasivo con el ex River Plate, no podrá tener refuerzos en la ventana de junio próximo. Si bien la institución presidida por Néstor Grindetti pudo levantar las inhibiciones de otros futbolistas, como los casos de Cecilio Domínguez y Gastón Silva, ahora es el turno de "Juanito". Si bien el volante de 32 años pasó sin pena ni gloria por el "Rojo", viene reclamando el dinero que le deben desde que se marchó allá por el 2023.