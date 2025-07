¿Adiós Independiente? Una gran promesa puede irse ya del equipo de Julio Vaccari

Una joven promesa de Independiente que no será tenida en cuenta por Julio Vaccari podría irse a otro club del fútbol argentino en este mercado de pases. El entrenador del 'Rojo', que tuvo un flojo arranque en el Torneo Clausura 2025 (igualó ante Sarmiento de Junín y perdió como local frente a Talleres de Córdoba), sigue esperando por más refuerzos, a la vez que le dio luz verde a los futbolistas que quedaron fuera de su consideración para negociar su salida del club. Entre ellos se encuentra nada menos que Lucas Román, que en los próximos días se sumaría a las bajas de Matías Giménez, Ignacio Maestro Puch y Adrián Spörle.

El extremo de 21 años no llegó a disputar un partido completo desde su llegada al cuadro de Avellaneda en enero de este año. A pesar de su auspicioso paso por España, en donde vistió las camisetas del Barcelona Atlètic (filial del conjunto culé) y el Cartagena de la segunda división, bajo las órdenes de Vaccari apenas jugó 45 minutos: doce contra Sportivo Belgrano por la primera ronda de la Copa Argentina (ingresó por Santiago Montiel) y 33 ante Deportivo Riestra por la fecha 15 del Apertura (reemplazó a Diego Tarzia). Desde entonces, 'Pocho' directamente no vio acción oficial.

Aún sin confirmación oficial, se espera que el futuro de "Pocho" (que llegó a tener una cláusula de rescisión de 400 millones de euros en 2023, cuando todavía jugaba para el Barcelona) continúe en Atlético Tucumán. Las conversaciones con la dirigencia del 'Decano' ya comenzaron y hay expectativas de alcanzar un acuerdo en esta semana. Si bien ya estuvo cerca de irse a Banfield en junio y quedó muy relegado en la consideración tras las llegadas de Ignacio Pussetto y Walter Mazzanti, el jugador sigue entrenando en el predio de Villa Domínico a la espera de una resolución sobre su situación.

Los números de "Pocho" Román en su carrera

Clubes : Ferro Carril Oeste; Barcelona Atlétic -filial del Blaugrana- y FC Cartagena de la segunda división de España.

: Ferro Carril Oeste; Barcelona Atlétic -filial del Blaugrana- y FC Cartagena de la segunda división de España. Partidos jugados : 80.

: 80. Goles : 7.

: 7. Asistencias : 3.

: 3. Títulos: Torneo Internacional de l'Alcudia con la Selección Argentina Sub 20.

¿Quiénes son los refuerzos de Independiente en este mercado de pases?

Leonardo Godoy, lateral derecho, desde Athletico Paranaense de Brasil. Walter Mazzantti, extremo, desde Huracán. Ignacio Pussetto, delantero, desde Pumas de México. Milton Valenzuela, lateral izquierdo, desde Lugano de Suiza.

Vaccari, de nuevo irónico por el mercado de pases: "Preguntales a los dirigentes"

Consultado por los refuerzos otra vez en plena conferencia de prensa, el director técnico de 45 años disparó: "Con el mercado de pases ni idea, desconozco. Tendrías que preguntarles a los dirigentes qué es lo que saben y qué es lo que te pueden aportar ellos...". Incluso, el ex Defensa y Justicia fue más allá y opinó que "Independiente no es candidato" al título en este Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

Visiblemente fastidioso, el ex DT de Vélez insistió con su postura pesimista: "¿Sabés el jugador que me encanta a mí para traer? (Juan Carlos) Portillo. Dije 'es este porque juega de 5, de 2, de 4, de 6, de 3, lo ponemos en todos lados...'. Pero no, va a River". También recalcó que "por eso es candidato River" y concluyó con firmeza: "Me gusta el wing de Colo-Colo (Lucas Cepeda). 'Es este', digo. Va a River... Independiente tiene que lograr fluir en su juego para poder acercarse a que, con funcionamiento y con otras circunstancias más, podamos estar a la altura de esos equipos".