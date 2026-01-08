Está ubicado en un hall de un edificio, ofrece sandwiches "atrevidos" y es uno de los bares que nadie quiere perderse

El bar que está ubicado en un hall de un edificio y ofrece sandwiches "atrevidos".

A metros del Parque Saavedra se encuentra JÖL, un nuevo bar ubicado en Saavedra que busca combinar sabores locales con tradición internacional, ya que se trata del primer Hall Bar de la Argentina. Los detalles del local emplazado en el hall de un edificio.

Qué es un Hall Bar

El concepto de Hall Bar, muy popular en países anglosajones, aterriza por primera vez en el país. Son pequeños espacios gastronómicos ubicados en el hall de entrada de un edificio, donde la experiencia se vive en un formato reducido pero con una personalidad arrolladora. En apenas 12 m² se despliega JÖL, una propuesta que combina elegancia -con su diseño minimalista- y espíritu callejero a través de su especialidad indiscutida: los sándwiches.

Con 23 años y al mando de la cocina, Misael Noe reinterpreta la comida callejera por excelencia y la eleva a una versión gourmet. En un panorama gastronómico saturado de opciones, JÖL apuesta por un menú breve pero certero: cuatro propuestas —dos de ellas veganas— pensadas para quienes buscan sabor sin vueltas.

La historia del chef detrás del ambicioso proyecto

Desde sus 17 años, Misael siempre tuvo claro que su futuro estaba en la cocina. Su recorrido comenzó en el bodegón Yiyo El Zeneize, en Parque Avellaneda, y continuó en Vereda Adentro, donde empezó a explorar nuevos sabores y desarrolló un interés particular por la cocina plant based. Ese enfoque, que incorporó sin dudar al proyecto, aporta variedad y una mirada contemporánea.

“Creo genuinamente que el diferencial está en los detalles: desde el menú que ofrecemos hasta la identidad de marca que construimos. Desde que me involucré en este mundo, observo con atención los aspectos que admiro de otros lugares para inspirarme y lograr que, en mi propuesta, la gente pueda reconocer quién soy y descubrir, a través de ella, una parte de mí”, sostiene Misael, quien después de seis años de experiencia en gastronomía se anima a apostar por su propio espacio. A partir de enero 2026, JÖL funciona de miércoles a sábados desde las 19 en Vilela 2982, Saavedra, CABA, a 350 mts del Parque Saavedra.