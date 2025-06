No va más: una joya del Independiente de Vaccari se va a otro club argentino

Un jugador de Independiente no seguirá en el club tras el mercado de pases en el fútbol argentino después de casi no haber tenido rodaje de la mano de Julio Vaccari. Después de arribar de Europa al elenco de Avellaneda, Lucas "Pocho" Román sumó muy pocos minutos en cancha a pesar de que el "Rojo" peleó en tres frentes a la vez. Claro que, el DT no lo tuvo en consideración y ahora se irá.

El nuevo destino del surgido en Ferro Carril Oeste que pasó por el Barcelona de España se sumará al plantel de Banfield para el segundo semestre. Entre las dirigencias sellaron el contrato para su llegada al "Taladro", pero tendrá la oportunidad de volver a Independiente donde sólo disputó encuentros ante Deportivo Riestra en el Torneo Apertura y Sportivo Belgrano -por Copa Argentina-. Por supuesto, esta medida puede favorecerlo pensando en la idea de tener rodaje antes del regreso.

"Pocho" Román se va de Independiente a Banfield

El joven extremo de 21 años se irá al conjunto de la zona sur de la provincia de Buenos Aires a préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra. Este plan por parte de la dirigencia es para que sume minutos en cancha que no tuvo justamente en el "Rojo" de Avellaneda de la mano de Julio Vaccari. Cabe destacar que tiene contrato con el club hasta 2027 y a mediados del 2026 tendrá la chance de regresar a la institución.

En cuanto a lo que tendrá por delante en Banfield, "Pocho" Román jugará el Torneo Clausura ya que en la Copa Argentina quedó afuera contra Tigre. Cabe destacar que sólo sumó 14 unidades en la primera mitad del año y sueña con levantar el nivel para alejarse tanto de los promedios como también del último lugar de la general que lo condenaría al descenso.

Lucas Román se va de Independiente a Banfield

Los números de Lucas "Pocho" Román en su carrera

Clubes : Ferro Carril Oeste; Barcelona Atlétic -filial del Blaugrana- y FC Cartagena de la segunda división de España.

: Ferro Carril Oeste; Barcelona Atlétic -filial del Blaugrana- y FC Cartagena de la segunda división de España. Partidos jugados : 80.

: 80. Goles : 7.

: 7. Asistencias : 3.

: 3. Títulos: Torneo Internacional de la Alcudia con la Selección Argentina Sub 20.

Se cerró Independiente: Julio Vaccari pierde a un futbolista que se va a otro equipo argentino

El Club Atlético Independiente dejará ir en las próximas horas a uno de sus futbolistas de cara al segundo semestre del 2025 en este mercado de pases, ya que el jugador en cuestión seguiría su carrera en otro club del fútbol argentino. El director técnico Julio Vaccari rearma el equipo para disputar tanto los certámenes locales como la Copa Sudamericana y espera no sólo por más refuerzos, sino con no perder lo que ya tiene. Sin embargo, sí perderá a un hombre en un sector clave para su estilo de juego.

El que abandonaría Avellaneda para sumarse a otra institución es nada menos que Adrián Spörle, lateral izquierdo que no tuvo tanto rodaje desde el arribo del colombiano Álvaro Angulo y tampoco fue el primer suplente en los últimos meses. El ex Arsenal es muy resistido por la mayoría de los hinchas del "Rey de Copas".