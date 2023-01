Barcelona presentó a una joya del fútbol argentino y lo blindó con una suma exorbitante

Llegó proveniente de Ferro y se unió al segundo equipo del club catalán.

El Barcelona presentó este miércoles de manera formal a Lucas Román, una de las mayores proyecciones del fútbol argentino preveniente de Ferrocarril Oeste, y le puso una cláusula de salida millonaria. El jugador, que jugará en el equipo B del club catalán, se mostró felíz por el nuevo paso en su carrera.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la cuenta oficial del Barcelona B informó públicamente la contratación del zurdo talentoso de 18 años y el "Pocho" aprovechó para decir sus primeras palabras en el poderoso club de España: "Es una alegría inmensa, estoy muy emocionado. Voy a dar lo mejor asique estoy muy contento". En la presentación ante algunos medios, Román expresó sus cualidades y en qué posición juega para que lo conozcan aquellos que nunca lo vieron en una cancha: "Puedo ser extremo, enganche, me muevo por todo el frente del ataque. Soy zurdo, intento jugar el mano a mano, siempre dando lo mejor para el equipo".

La desorbitante cláusula de salida que Barcelona le puso a Lucas Román

Román, que debutó en Ferro en 2021, fue comprado por 1.200.000 euros por el 85% de su ficha más 3.800.000 en diversos bonus que se harán efectivos en determinado lapso de tiempo. sin embargo, lo que más llamó la atención fue la astronómica cifra que el equipo "Cule" le puso a su clausula de recisión de 400 millones de euros. Si bien al comienzo había circulado que su vínculo iría hasta el 2027, el Barcelona informó que será hasta 2026.

Quiénes son los cracks de la Selección Sub-20 que jugarán con Javier Mascherano

La Selección Sub 20 que dirige Javier Mascherano tiene por delante el Sudamericano que se llevará a cabo en Colombia a partir de este jueves 19 de enero y varios cracks integran el plantel. Los futbolistas son jóvenes estrellas con mucho futuro en sus clubes. Por este motivo, El Destape te cuenta quiénes son los jugadores que el "Jefecito" tiene a disposición para afrontar este certamen clasificatorio al Mundial de Indonesia y los Panamericanos de Chile 2023.

Los participantes de este torneo que se extenderá hasta el domingo 12 de febrero serán: Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y el local. Dos grupos de cinco selecciones cada uno conformarán la primera fase y los primeros tres de cada zona pasarán a la siguiente instancia. Los seis equipos que queden buscarán un lugar de cuatro disponibles en la Copa del Mundo y uno de los tres para los Juegos. Para conseguir este objetivo, el DT cuenta con distintas estrellas que prometen.

Nicolás Paz (Real Madrid)

Con 18 años, Paz es uno de los jóvenes cracks del equipo que comanda Javier Mascherano. Si bien nació en España, el hijo de Pablo "Pescadito" Paz tiene ambas nacionalidades y es parte del Real Madrid del mencionado país. Entre sus principales habilidades dentro del campo de juego se destaca por su visión, panorama y lectura del juego en el mediocampo. Con 1.86 m de altura, una altura poco común para su puesto, el volante tiene todo para manejar ese sector.

Su llegada al "Merengue" se dio en 2016 en el Infantil B y tiempo después tuvo su primera convocatoria de la mano de Lionel Scaloni a la Mayor. Sin embargo, todavía no debutó y desde la "Roja" sueñan con que se decida por ellos. Por este motivo, la participación en el Sudamericano con la "Albiceleste" de "Masche" será fundamental.

Máximo Perrone (Vélez Sarsfield)

Otro de los mediocampistas de categoría que tiene el "Jefecito" en su plantel que lo acercó a Europa en este último tiempo. Si bien viste los colores del "Fortín", continuará su carrera en el Manchester City de la Premier League de Inglaterra. La joya del "Fortín" que alguna vez compararon con Fernando Redondo llamó la atención del Real Madrid y otros grandes del Viejo Continente, pero el elenco "Ciudadano" picó en punta para contratarlo.

Luego del Sudamericano Sub 20 que se llevará a cabo en Colombia desde el 19 de enero hasta el 12 de febrero, el club que tiene a Pep Guardiola como DT pagará la cláusula de recisión y se llevará a una de las grandes promesas del fútbol argentino. El buen pie, la personalidad y el juego del "pibe" de 19 años, son algunas de sus principales características con las que la rompe desde su etapa en Inferiores.

Gino Infantino (Rosario Central)

Muy pocos futbolistas se negaron a vestir los colores de algún grande de Europa, pero Infantino lo hizo con uno de ellos y otro del fútbol argentino. El joven que la rompe en Rosario Central le dijo que no al Villarreal, también a River Plate y el Real Madrid estuvo cerca de contratarlo. Hoy, con sólo 19 años, el volante será una de las principales cartas de Javier Mascherano para el Sudamericano Sub 20. El 13 de noviembre del 2020 debutó en Primera División y poco más de dos años después tendrá la oportunidad de mostrarse con la Selección en Colombia.

A los 11 tuvo una prueba en el "Merengue" y el club del que formaba parte (Villa del Parque) no llegó a un acuerdo, por lo que el pase no se concretó y regresó a Rosario tras dos semanas de entrenamiento. Tiempo después, el "Submarino Amarillo" puso sus ojos en él, pero tampoco llegó a buen puerto. Incluso el "Millonario" trató de cerrar su arribo mientras pertenecía a la Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario (ADIUR) y no se dio.

Facundo Buonanotte (Brighton)

Oriundo de Pérez, Santa Fe, el 23 de diciembre de 2004, es una de las mayores promesas del fútbol argentino. Sus grandes virtudes son la gambeta, el panorama, el buen pase y el desequilibrio individual. Incluso, ya conoce el predio de la AFA en Ezeiza porque fue convocado a la Sub 20 desde inicios de 2022 y hasta se sacó una foto con Messi. Además, participó del Torneo Maurice Revello (ex Esperanzas de Toulon), en el que el Seleccionado culminó quinto.

Sobre el cierre del 2022 se sumó al Brighton de la Premier League Inglaterra por unos 11,5 millones de euros. El juvenil que comparte plantel con el campeón del mundo Alexis Mac Allister, tendrá el privilegio de vestir la casaca que utilizó Lionel Messi en la reciente Copa del Mundo de mayores.