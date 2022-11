Familia de Selección: jugó un Mundial con Argentina y es el papá de una promesa que convocó Scaloni

Un exjugador que participó en un Mundial con la Selección Argentina es el padre de una joven promesa que tiene mucho futuro en la "Albiceleste" y que Lionel Scaloni incluyó en una de sus convocatorias.

Cada Copa del Mundo tiene una historia diferente con los futbolistas que participan. En la de Francia 1998 hubo uno entre los convocados por Daniel Passarella para la Selección Argentina que, tiempo después, tuvo un hijo que se convirtió en promesa. Incluso llegó a estar en una de las convocatorias de Lionel Scaloni a lo largo de su ciclo por su excelente nivel en un grande de Europa y, si bien todavía no se dará el lujo de jugar este torneo, sí tiene un futuro prometedor. Su padre fue uno en los que confió el "Kaiser" para aquel certamen y actualmente trabaja como captador de cracks.

Se trata de Pablo Paz, quien se desempeñó como defensor y tuvo una extensa carrera desde 1992 hasta 2013 y en 2004, en la que pasó por distintos clubes del Viejo Continente. Esto lo llevó a que conozca a su esposa y que juntos tengan a su hijo Nicolás, quien nació en Tenerife y hoy juega en un equipo filial del Real Madrid. El DT de la "Albiceleste" lo integró en una de sus nóminas a lo largo de su ciclo, pero todavía no hizo su debut oficial. Igualmente, participó del Torneo de Alcudia de la mano de Javier Mascherano.

Paz -padre- disputó un solo partido en aquella Copa del Mundo disputada en tierras francesas y fue en la fase de grupos. La Selección Argentina se encaminaba a los octavos de final en los que eliminaría a Inglaterra por penales, pero antes se quedó con la victoria por 1 a 0 ante Croacia con el gol de Mauricio Pineda. El zaguero se retiró en el Club Deportivo San Andrés de España fue titular, pero luego no estuvo ante los ingleses y tampoco contra Países Bajos.

Seis años después nació Nicolás y creció en España, pero el vínculo con Argentina siguió firme con el paso de los años. La convocatoria por parte de Lionel Scaloni llegó a principios del 2022, cuando el estratega lo sumó a la lista para los partidos por Eliminatorias rumbo a Qatar contra Venezuela y Ecuador. Si bien no ingresó, Nico pisó el predio de Ezeiza, estuvo junto a Lionel Messi y compañía y tiene todo para ser parte de la "Albiceleste" en un futuro. En sus comienzos jugó como delantero y hoy es mediocampista en el Real Madrid Castilla Club de Fútbol, una de las mejores canteras del fútbol europeo.

Nicolás Paz junto a Lionel Messi

Qué es de la vida de Pablo Paz

Como es el caso de muchos exfutbolistas, el defensor que jugó el Mundial de Francia 1998 y también ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, continúa ligado a la pelota. Entre septiembre del 2019 y julio del 2021 trabajó como ojeador del Betis y desde junio del 2022 es parte de The Best Of You Sports como captador de promesas.

Pablo Paz en el Mundial de Francia 1998

Pablo Paz dio sus primeros pasos como jugador de Newell's, luego llegó a Banfield y años más tarde a Independiente. Su buen nivel lo llevó a Europa y se desempeñó en varios clubes de España hasta que le puso punto final a su carrera. Su retiro se dio en 2013 y comenzó a dirigir en las juveniles del Tenerife, en donde su hijo nació futbolísticamente para luego romperla en la filial del "Merengue".