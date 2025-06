Chau Independiente: un borrado por Vaccari se fue a otro club del fútbol argentino

Un borrado por Vaccari en Independiente se fue a otro club del fútbol argentino

Independiente está cada vez más cerca de regresar a las canchas en el segundo semestre del 2025 con el objetivo de pelear en todos los frentes -Clausura, Copa Argentina y Sudamericana- mientras continúa activo en el mercado de pases. Uno de los futbolistas que Julio Vaccari no tuvo en cuenta durante los últimos meses ya dijo adiós al club y se sumó al plantel de otro equipo del fútbol argentino para sumar minutos en cancha. Si bien podrá de volver, lo cierto es que ya definió su futuro.

Se trata de Braian Martínez, también conocido como "Chaco", quien ya es parte de Tigre para lo que resta de la temporada. Ambas dirigencias llegaron a un acuerdo por el pase del extremo de 25 años que, hasta el momento, se quedará hasta diciembre del 2026. Sin embargo, el "Rojo" de Avellaneda tendrá la chance de repescarlo en caso de que lo desee, aunque todo dependerá de la decisión del mencionado entrenador.

El "Chaco" Martínez no sigue en Independiente

El nacido en la localidad Pampa del Infierno de la provincia de Chaco jugó menos de media hora durante todo el semestre habiendo sido parte de cinco convocatorias. Sin embargo, el técnico no lo tuvo en cuenta y esto derivó en su salida a préstamo al "Matador" de Victoria con una opción de compra de 600 mil dólares por el 70% del pase. Independiente, por su parte, puede recuperarlo tanto a fin del 2025 como a mediados del 2026.

Cabe destacar que el chaqueño de 25 años también fue parte de la Reserva del "Rojo" donde marcó un gol en siete presentaciones. Quien posó sus ojos en él fue Diego Dabove con el objetivo de reforzar a Tigre y dar pelea en el Torneo Clausura con él entre los delanteros, como también a lo largo de la segunda parte de la temporada que comenzará este jueves 26 de junio con el duelo ante Banfield por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Braian "Chaco" Martínez seguirá su carrera en Tigre

Los números del Chaco Martínez en Independiente

Partidos jugados : 77.

: 77. Goles : 5.

: 5. Asistencias: 3.

Problemas en Independiente: Vaccari pierde a un refuerzo en Copa Argentina

Se trata de Leonardo Godoy, que estará ausente el 29 de junio ante Gimnasia de Mendoza por los 16vos de final de la Copa Argentina 2025 por un motivo ajeno al club. El lateral derecho, que arribó al "Rojo" a cambio de 1.9 millones de dólares en tres cuotas y firmó un contrato hasta diciembre de 2028, ya se entrena a las órdenes del director técnico desde comienzos de esta semana.

Si bien se encuentra en perfecta condición física y futbolística, su primera vez con la camiseta del conjunto de Avellaneda no será en esta Copa Argentina. Debido a que la ventana para registrar jugadores del exterior abrirá el 7 de julio, el defensor no estará habilitado para jugar frente a Gimnasia de Mendoza y deberá aguardar hasta después de dicha fecha para tener el TMS (Transfer Matching System). A pesar de que no podrá contar con el exjugador de Estudiantes de La Plata, en cambio Vaccari sí tendrá disponible al primer refuerzo, Walter Mazzantti, ya que se trató de una transferencia del fútbol local.