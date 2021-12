Las tristes palabras de Diego Maradona a su hermano Hugo antes de morir: "Lo extraño"

El fallecimiento de Hugo Maradona, trajo a colación una entrevista que brindó en diciembre de 2020 en la que reveló cuáles fueron las últimas palabras de Diego para él, tres días antes de morir.

Hugo Maradona falleció este martes 28 de diciembre en Italia y la noticia tuvo un fuerte impacto en toda su familia. El hermano menor de "Pelusa" sufrió un paro cardíaco en su casa y murió a los 52 años. En una entrevista brindada en diciembre de 2020 al medio local Corriere della Sera, el "Turco" -como lo apodaban- contó detalles de la última charla telefónica que mantuvo con Diego Maradona, tres días antes de su muerte.

El 22 de noviembre del mencionado año hablaron por última vez. La situación por la que atravesaba el mejor jugador de la historia no era la mejor y su hermano no lo sabía. Por la forma de ser del Diez, no permitía que sus seres queridos se dieran cuenta si sufría o no. "Si Diego esa noche hubiera estado mal hubiera hecho de todo para que no me diera cuenta. Él era así, no quería molestar", aseguró Hugo en la mencionada nota.

Esas últimas y tristes palabras de Diego Armando Maradona hacia su hermano fueron luego de que hablaran del deporte que los unió. "Extraño el fútbol", le dijo "Pelusa". Teniendo en cuenta lo que significó en la vida de ambos es aún más doloroso imaginar ese momento sabiendo lo que pasó tres días después. El campeón del mundo en México 1986 falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, conmocionando por completo al mundo.

Sobre esto, Hugo aseguró: "Somos siete hermanos y hermanas, nos llamaba a todos pero no hablaba de sus problemas. Nunca lo hizo. Por eso digo, con gran dolor, que la verdad sobre sus últimas semanas la conoce sólo él". Y agregó: "Fue el jugador más grande de todos los tiempos, un extraterrestre. Todos deben recordarlo en la cancha, que era su mundo, su vida. Por el resto, dejémoslo en paz, ya fue juzgado bastante".

La increíble coincidencia con las muertes de Diego y Hugo

Curiosamente, tras conocer el hecho en las redes sociales hubo un usuario que marcó las coincidencias que hubo en la muerte que sufrió su hermano, Diego Maradona. Creer o reventar, a Hugo lo encontraron sin vida en una habitación de su casa ubicada en Monte di Procida (Nápoles, Italia), a las 11.52 horas de la mañana de Italia, como consecuencia de un paro cardíaco.

De hecho, y según marcó el periodista Leo Arias, Diego falleció casi a la misma hora, en un cuarto de la casa ubicada en el barrio privado San Andrés (partido de Tigre, provincia de Buenos Aires) debido a un paro cardiorrespiratorio. Era uno de los ocho hermanos de la familia que formaron Doña Tota y Don Diego, y el autor de una de las mejores descripciones que se hicieron sobre Diego Armando Maradona: "Mi hermano es un marciano".