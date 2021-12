Murió Hugo Maradona: la increíble coincidencia con la muerte de Diego

Creer o reventar, la muerte de Hugo Maradona se produjo de una manera muy similar a la de su hermano Diego Maradona. Cuáles son las curiosas coincidencias.

La muerte de Hugo Maradona provocó una inmensa tristeza en el mundo del fútbol. La noticia fue confirmada en la mañana de este martes 28 de diciembre y llegó procedente de Italia, donde lo encontraron sin vida a los 52 años. Curiosamente, tras conocer el hecho, en las redes sociales hubo un usuario que marcó las coincidencias que hubo en la muerte que sufrió su hermano, Diego Maradona.

"El Turco" Maradona, tal y como lo llamaban sus familiares y amigos, era uno de los ocho hermanos de la familiar que formaron Doña Tota y Don Diego, y el autor de una de las mejores descripciones que se hicieron sobre Diego Armando Maradona: de muy pequeño, en una entrevista, manifestó: "Mi hermano es un marciano".

Creer o reventar, a Hugo lo encontraron sin vida en una habitación de su casa ubicada en Monte di Procida (Nápoles, Italia), a las 11.52 horas de la mañana de Italia, como consecuencia de un paro cardíaco. De hecho, y según marcó el periodista Leo Arias, Diego falleció casi a la misma hora, en un cuarto de la casa ubicada en el barrio privado San Andrés (partido de Tigre, provincia de Buenos Aires) debido a un paro cardiorrespiratorio.

Diego Maradona y Hugo Maradona, juntos.

La tristeza de Hugo Maradona tras la muerte de su hermano Diego Maradona

Tras conocer la noticia de la muerte de Diego Maradona, y antes de viajar a la Argentina para estar presente en el velorio, Hugo Maradona dialogó con TyC Sports y manifestó su dolor tras la pérdida de su hermano: "Todavía no lo puedo creer, creo que lo que está pasando es un chiste. Yo todavía no me lo creo. No me entra en la cabeza. Tendré que asimilarlo, pero será duro".

"Quiero abrazar a mis hermanas. Quiero estar al lado de la gente que lo quiere y que creo que lo va a seguir queriendo. La relación que teníamos con mi hermano... Lo vivimos de chiquito. Es dura, es dura... Es un dolor grande. Es una pérdida muy grande", agregó "El Turco", quien jugó en Argentinos Juniors, Rayo Vallecano y, sobre todo, en Avispa Fukuoka (Japón) y Consadole Sapporo (Japón), entre otros clubes.

Asimismo, Huguito indicó que nadie de la familia se imaginaba este desenlace tan triste: "Estamos muertos en vida. No lo esperábamos". Incluso, reveló que el pasado fin de semana habían charlado por teléfono: "Yo hablé con él el domingo. Me llamó y estaba bien, normal, en recuperación de la operación. Según me contaron sufrió un paro cardiorrespiratorio y no lo pudieron salvar".