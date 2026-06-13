La historia de Balogun: de nacer obligado en Estados Unidos a ser goleador del Mundial 2026

Folarin Balogun nació por una casualidad en Estados Unidos y hoy es la gran figura del Mundial 2026. La increíble historia detrás de su explosión.

Hace 24 años, una decisión de una aerolínea cambió para siempre la vida de Folarin Balogun. Lo que parecía un contratiempo para una mujer embarazada terminó convirtiéndose en el punto de partida de una de las historias más sorprendentes del Mundial 2026. Nacido en Estados Unidos por azar, criado en Inglaterra y con raíces nigerianas, el delantero acaba de transformarse en el máximo goleador del torneo tras brillar ante Paraguay.

Estados Unidos necesitaba una figura y la encontró en Balogun. El delantero del Mónaco fue el gran protagonista de la goleada 4-1 sobre Paraguay en el debut de la Copa del Mundo Con dos goles, una movilidad constante y una actuación que desarmó a toda la defensa paraguaya, el atacante se convirtió en el máximo artillero de la Copa del Mundo hasta el momento.

Ni Gustavo Gómez, capitán de Paraguay y referente del Palmeiras, ni Omar Alderete lograron contenerlo. Cada movimiento suyo representó un problema para el equipo de Gustavo Alfaro, que sufrió una derrota tan contundente como inesperada. Pero detrás del goleador que hoy ilusiona a Estados Unidos existe una historia que parece escrita por el destino.

El nacimiento que cambió todo

La historia de Balogun comienza mucho antes de su primer gol. Su madre, de origen nigeriano, vivía en Inglaterra cuando decidió viajar a Nueva York para pasar unas vacaciones. Estaba embarazada y tenía previsto regresar a Londres pocos días después.

Sin embargo, el viaje de vuelta nunca ocurrió. Cuando intentó abordar el avión, la aerolínea le negó el embarque debido al avanzado estado de gestación. Lo que parecía un inconveniente momentáneo terminó convirtiéndose en un hecho decisivo. Poco tiempo después nació Folarin Balogun en Brooklyn.

Meses más tarde, la familia regresó a Inglaterra y continuó allí su vida normalmente. Pero aquel episodio le otorgó al futuro delantero una nacionalidad que años después terminaría marcando su carrera.

Porque Balogun creció en Londres, se educó en Inglaterra y aprendió a jugar al fútbol en las calles y academias británicas. Sin embargo, siempre conservó la posibilidad de representar a Estados Unidos. Y terminó eligiéndolo.

Arsenal, paciencia y una carrera construida lejos de los reflectores

Como muchos jóvenes talentos ingleses, Balogun ingresó desde muy pequeño a la cantera del Arsenal. Su talento era evidente, aunque el camino hacia la élite estuvo lejos de ser sencillo.

Debutó oficialmente con el primer equipo en octubre de 2020, en un encuentro de Europa League frente al Dundalk de Irlanda. Mostró condiciones y dejó buenas sensaciones, pero las oportunidades fueron escasas.

La competencia interna era feroz y los minutos no aparecían. Durante sus primeros años apenas sumó participaciones esporádicas. Mientras otros jóvenes comenzaban a consolidarse, él debía buscar alternativas para crecer.

Los préstamos que transformaron su carrera y su explosión

El verdadero punto de inflexión llegó en enero de 2022. Sin lugar en el Arsenal, fue cedido al Middlesbrough de la Championship. Allí encontró algo que necesitaba desesperadamente: continuidad.

Los números no fueron extraordinarios, pero sí suficientes para recuperar confianza y experiencia. El salto definitivo llegó unos meses después. En agosto de 2022 aterrizó en el Stade Reims de Francia y explotó.

Lo que parecía una simple cesión terminó convirtiéndose en una temporada inolvidable. Disputó 39 partidos, marcó 22 goles y se transformó en una de las grandes revelaciones de la Ligue 1. Mientras las estrellas concentraban las miradas, Balogun construía silenciosamente su nombre entre los mejores goleadores del campeonato.

Su irrupción en Francia llamó rápidamente la atención del Mónaco. El club del Principado decidió invertir 30 millones de euros para quedarse con su ficha en agosto de 2023.

La apuesta resultó acertada. Desde entonces acumuló más de 90 partidos oficiales, superó la barrera de los 30 goles y confirmó que estaba preparado para competir al máximo nivel europeo.

Su crecimiento fue sostenido y terminó trasladándose también a la selección de Estados Unidos. Justamente allí encontró el escenario perfecto para potenciarse.

El sueño de enfrentar a la Selección Argentina

Antes del comienzo del Mundial 2026, Balogun dejó una declaración que pasó relativamente desapercibida. Mientras muchos futbolistas evitaban mencionar rivales, él reconoció que deseaba cruzarse con las mejores selecciones del planeta. Entre ellas, la Selección Argentina.

"Me gusta la idea de dar la sorpresa, de tener una actuación brillante contra un rival fuerte, ya sea Portugal, Argentina, Francia... para sorprender a todos", expresó a la prensa estadounidense, consultado sobre su sueño en el la cita mundialista.

El delantero explicó que existen partidos capaces de cambiar la percepción mundial sobre un equipo y consideró que esos desafíos son los que terminan marcando carreras. En otra de sus declaraciones fue incluso más ambicioso: "Así que tengo muchas ganas de enfrentarme a un equipo de primer nivel, ojalá en las últimas fases del torneo, y si ganamos, con suerte ganaremos el torneo". Para Balogun, la ilusión de Estados Unidos no se limita a competir. Quiere trascender.